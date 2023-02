Hľadá sa riešenie, ako pomôcť domácnostiam v nebytových priestoroch

Bratislava 10. februára (TASR) – Ministerstvo hospodárstva (MH) SR hľadá riešenie, ako pomôcť domácnostiam nachádzajúcim sa v nebytových priestoroch. Uviedla to pre TASR Mária Pavlusík, hovorkyňa MH SR, v reakcii na štvrtkové (9. 2.) upozornenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), že niektoré domácnosti sú vynechané z vládnej pomoci s cenami tepla.



"Ministerstvo hospodárstva SR v súčasnosti s dodávateľmi tepla hľadá riešenie na zabezpečenie pokrytia aj nebytových objektov, v ktorých sa nachádzajú domácnosti. Vyžiada si to však spoločnú zhodu všetkých aktérov v sektore teplárenstva, vrátane ÚRSO o metodológii pre výpočet spotreby takýchto subjektov, s cieľom jednoznačne preukázať a určiť výšku kompenzácie pre dodávateľa tepla," spresnila.



"V schválenom štátnom rozpočte a prostriedkoch pridelených pre rezort hospodárstva sa neráta s pomocou na kompenzáciu cien tepla z centrálneho zásobovania teplom (CZT) iným kategóriám odberateľov, okrem domácností. Taktiež poskytnutie pomoci subjektom samosprávy pri teple z CZT nebolo predmetom dohody uzatvorenej medzi vládou a predstaviteľmi samosprávy (SK8, ZMOS a Únia miest)," poznamenala.



"Dávame taktiež do pozornosti, že poskytovanie pomoci pri energiách, vrátane tepla z CZT, musí rešpektovať podmienky štátnej pomoci pre podnikateľské subjekty, vrátane tých prevádzok, ktoré sú v bytových domoch," upozornila.



Zdôraznila, že domácnosti, ktoré pre špecifické podmienky popísané regulačným úradom nemôžu dostať pomoc prostredníctvom kompenzácií cien tepla cez dodávateľov a dostanú sa takto do sociálne komplikovanej situácie, môžu požiadať o sociálnu pomoc.



Uviedla, že MH SR s cieľom podporiť nižšie ceny tepla pre domácnosti schválilo dotácie pre 168 subjektov v celkovej výške 403,2 milióna eur na rok 2023, ktoré sa budú vyplácať počas roka. Na podporu vysokých účtov domácností za teplo za mesiace január a február bolo podľa nej poskytnutých 129.432.208 eur.



ÚRSO 9. februára upozornil, že ak je v bytovom dome viac ako polovica nebytových priestorov, môžu byť z vládnej pomoci s vysokými cenami tepla vynechaní nielen majitelia drobných prevádzok, ale aj samotné domácnosti. Podľa regulačného úradu by bolo vhodné upraviť podmienky štátnej pomoci aj pre tieto špecifické domácnosti.