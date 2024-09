Rezort hospodárstva informoval o úspešnom plnení míľnikov plánu obnovy

Bratislava 18. septembra (TASR) - V súvislosti s plánovaným predložením piatej žiadosti o platbu v rámci plánu obnovy a odolnosti informovalo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR o úspešnom plnení stanovených míľnikov. Rezort predstavil Akčný plán pre vodík v súvislosti s podporou zelenej transformácie v oblasti obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a zároveň informoval o uvedení Energetického dátového centra (EDC) do prevádzky a ukončení využívania uhlia v regióne hornej Nitry. Vyplýva to z informatívneho materiálu, ktorý v stredu vzala na vedomie vláda.



"Pre praktickú implementáciu vládnych politík a aplikáciu vodíkových technológií na národnej a európskej úrovni je potrebné vytvoriť legislatívne prostredie a súbor technických dokumentov, ako aj špecifikovať ďalšie kroky v budovaní vodíkového ekosystému. Implementáciou akčného plánu bude zabezpečené, že sa na Slovensku bude rozvíjať ekosystém vodíka v prepojení na ostatné európske politiky a priority," vyplýva z predloženého materiálu.



V súvislosti s jeho implementáciou bude predložená Analýza bilancie výroby a spotreby vodíka na Slovensku, ktorá je v súčasnosti vo finálnom štádiu prípravy. MH zriadilo v septembri minulého roka expertnú pracovnú skupinu na prípravu vodíkovej legislatívy, ktorá identifikovala 12 zákonov, sedem vyhlášok, štyri štandardy, odkazy na smernice a nariadenia Európskej únie, päť iných predpisov a viac ako 900 noriem, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s vodíkovým ekosystémom.



Expertná skupina zároveň navrhne priority, ktoré je potrebné čo najskôr zrealizovať pre potreby fungujúceho vodíkového ekosystému na našom území.



K septembru tohto roka bolo do rutinnej prevádzky nasadené EDC s cieľom implementovať informačný systém, ktorý zabezpečí plnenie požiadaviek v oblasti nového dizajnu trhu s elektrinou a integráciou OZE. Tým by malo dôjsť k zefektívneniu a urýchleniu prístupu nových účastníkov na trhu s elektrinou a následné zabezpečenie práv nových subjektov na tomto trhu. Výška finančných prostriedkov vyčlenených na túto investíciu bola stanovená na 3,28 milióna eur.



V rámci plnenia míľnikov plánu obnovy a odolnosti bola taktiež ukončená výroba elektrickej energie z uhlia v elektrárni Nováky a transformácia regiónu hornej Nitry. Elektráreň Nováky pritom ukončila výrobu elektriny koncom minulého roka.