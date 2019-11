Rezort hospodárstva: Kompenzovať cenu elektriny budeme 76 firmám

Bratislava 11. novembra (TASR) - Finančnú kompenzáciu pre energeticky náročné podniky získa tento rok 76 spoločností. Ide o historicky prvú podporu od štátu a so zachovaním počíta aj návrh budúcoročného štátneho rozpočtu. Podniky si prerozdelia celkovo 40 miliónov eur. Výška kompenzácie pre jednotlivé podniky závisí od reálnej spotreby elektrickej energie, pričom najvyšší príspevok - vyše 12 miliónov eur - získa U. S. Steel Košice. Informoval o tom hovorca Ministerstva hospodárstva (MH) SR Maroš Stano.



"Z pohľadu ceny elektriny pre domácnosti patrí Slovensko k najlacnejším krajinám EÚ. V prípade priemyslu je to inak, pretože na rozdiel od Nemecka vláda odmieta, aby sa na dotácie na zelenú elektrinu skladali občania v cenách elektriny. Na druhej strane sa náš priemysel dostal do horšej pozície oproti zahraničnej konkurencii. Preto sme presadili historicky prvé kompenzácie," zdôraznil minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD).



"Konkurencieschopnosť firiem sa zvýši a energeticky náročné podniky získajú späť časť poplatkov, ktorými prispievajú na podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov," doplnil šéf rezortu hospodárstva. Ide o podniky z odvetví ako železiarstvo, oceliarstvo, metalurgia neželezných kovov, výroba cementu, chemický priemysel, výroba celulózy/papiera, drevársky priemysel, ale aj podniky zaoberajúce sa recykláciou materiálov.



Poskytnutie kompenzácie je podľa Stana v súlade s programovým vyhlásením vlády, ktoré počítalo s posúdením zníženia koncovej ceny pre priemyselných odberateľov. Jej vyplatenie je v súlade s európskymi pravidlami štátnej pomoci pre energeticky náročné podniky a po súhlase Európskej komisie (EK). Týka sa vybraných odvetví, a to podľa zoznamu podporovaných odvetví prílohy číslo 3 Usmernenia EK o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky na roky 2014 až 2020.



"Podniky teda neurčovalo a nenavrhovalo ministerstvo, ale ide o transparentnú a nediskriminačnú podporu pre všetkých žiadateľov, ktorí splnili podmienky na poskytnutie," zdôraznil minister hospodárstva.



Stano dodal, že MH SR vyhlásilo výzvu 25. júna a podniky mali priestor predkladať žiadosti do konca augusta. Okrem toho, že museli patriť do podporovaného odvetvia, museli tiež preukázať, že najmenej 50 % z celkovej hrubej pridanej hodnoty podniku je tvorených v činnostiach podporovaných odvetví. Podmienkou bola aj spotreba elektriny najmenej vo výške jednej gigawatthodiny (GWh) v predchádzajúcom roku. Z pohľadu najväčších odberateľov elektrickej energie získajú kompenzáciu napríklad U. S. Steel Košice, Slovnaft Bratislava, Mondi SCP Ružomberok, Železiarne Podbrezová, CRH Slovensko, Bekaert Slovakia, Považská cementáreň, Johns Manville Slovakia, Bekaert Hlohovec či Metsa Tissue Slovakia.



"Vláda a ministerstvo hospodárstva plnia prísľub, že napríklad košickým železiarňam aktívne pomôžeme preklenúť zložité ekonomické obdobie, hoci ich skutočný problém je dovoz lacnej ocele z krajín mimo EÚ," pripomenul šéf rezortu hospodárstva.



MH SR na svojom webovom sídle zverejnilo kompletný zoznam oprávnených spoločností s príslušnou výškou kompenzácie (https://www.mhsr.sk/energetika/kompenzacia-podnikatelom/zoznam-oprav nenych-podnikov-pre-poskytnutie-kompenzacie-za-rok-2018). Vyplatenie kompenzácie je podmienené preukázaním zápisu v Registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona číslo 315 z roku 2016 o registri partnerov verejného sektora.