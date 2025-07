Štúdia: Medziročne stúpa počet elektromobilov

Bratislava 14. júla (TASR) – Na Slovensku medziročne stúpa nielen počet elektrických vozidiel (EV), ale aj počet verejne prístupných nabíjacích bodov. V tomto a budúcom roku sa očakáva podpora viac ako 3000 verejne dostupných nabíjacích bodov v rámci dvoch výziev na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá. V pondelok to uviedlo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v reakcii na v piatok (11. 7.) zverejnenú predbežnú štúdiu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR. Podľa NKÚ rozvoj elektromobility na Slovensku naráža na systémové bariéry, slabé riadenie a nevyužitý európsky kapitál.



„Ministerstvo hospodárstva SR podporuje digitálnu a zelenú transformáciu automobilového priemyslu. Rovnako tak na úrovni vlády SR sa opakovane uskutočnilo rokovanie vlády SR za účasti všetkých relevantných subjektov v rámci automobilového priemyslu, naposledy v piatok 4. júla, kde boli definované ďalšie úlohy na podporu konkurencieschopnosti priemyslu tvoriaceho približne 10 % HDP Slovenska,“ priblížila hovorkyňa MH SR Mária Pavlusík.



Doplnila, že počet verejných nabíjacích bodov medziročne stúpol o 34 % a celkový inštalovaný výkon presiahol 125 megawattov, čo je o 52 % viac ako na konci roka 2023. „Slovensko je podľa nariadenia AFIR povinné zabezpečiť, aby na každé evidované ľahké úžitkové EV (kategória M1 a N1) pripadalo aspoň 1,3 kilowattu (kW) a na každé plug-in ľahké úžitkové vozidlo aspoň 0,7 kW výkonu dostupného verejnou nabíjacou infraštruktúrou, čo plníme viac ako štvornásobne,“ uviedla hovorkyňa.



Rezort podľa nej pracuje na projekte budovania národnej siete UFC, ktorý uskutočňuje v dvoch fázach. Projekt by mal v konečnej fáze priniesť minimálne 251 nabíjacích bodov, ktoré budú rozdelené medzi 35 lokalít pozdĺž hlavných dopravných koridorov – D1, D4, R2 a R4.



„V rokoch 2025 a 2026 sa očakáva podpora viac ako 3000 verejne dostupných nabíjacích bodov v rámci dvoch výziev na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá – prvá pre právnické a fyzické osoby podnikateľov s alokovanou sumou 24 miliónov eur. Druhá pre subjekty územnej samosprávy a nimi zriadené organizácie s alokovanou sumou vo výške 6,750 milióna eur,“ dodala Pavlusík.



NKÚ v piatok zverejnil výsledky predbežnej štúdie, v ktorej zhodnotil, že Slovensku v oblasti elektromobility chýba silný líder i koordinovaná stratégia, ako splniť záväzky uhlíkovej neutrality do roku 2050. Kontrolóri tiež skonštatovali, že reálny vývoj počtu elektromobilov na Slovensku zaostáva za očakávaniami. Slovensko si tiež podľa nich neplní viaceré záväzky voči EÚ a hrozí, že sa do budúceho roka nepodarí využiť alokované zdroje na výstavbu nabíjacej infraštruktúry z plánu obnovy a odolnosti.