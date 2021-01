Rezort hospodárstva navrhoval univerzálny odškodňovací zákon, neuspel

Bratislava 25. januára (TASR) – Ministerstvo hospodárstva (MH) SR navrhovalo prijatie univerzálneho zákona, ktorý by komplexne riešil odškodňovanie firiem a bol by využiteľný aj v prípade segmentu autobusových dopravcov. Tento návrh však opakovane nenašiel podporu v koalícii. Pre TASR to uviedla hovorkyňa rezortu hospodárstva Katarína Matejková. Reagovala tak aj na vyjadrenia Zväzu autobusovej dopravy (ZAD), podľa ktorého by druhá vlna pomoci mala zahŕňať všetkých dopravcov v komerčnej autobusovej doprave.



Vzhľadom na neprijatie univerzálneho odškodňovacieho zákona tak podľa Matejkovej rezort hospodárstva má obmedzené možnosti. Podotkla, že jediný dostupný zákonný rámec, ktorý umožňuje relatívne flexibilne kompenzovať škody spôsobené pandémiou v podnikateľskom sektore bez nutnosti prijímania novej legislatívy, je v súčasnosti zákon o podpore malého a stredného podnikania. Ten však nepokrýva podniky nad 250 zamestnancov.



"Napriek tomu sa MH SR snažilo do prípravy výzvy pre kompenzáciu druhej vlny zohľadniť čo najviac z návrhov aj Česmad a ZAD a nový mechanizmus bude odstupňovaný podľa EURO emisných noriem. Nová výzva by mala byť veľkorysejšia pre žiadateľov s novšími autobusmi, no zároveň spravodlivo pokrývať aj tých so staršími," priblížila Matejková pre TASR. Vyhlásenie výzvy predpokladá rezort hospodárstva už v najbližšom čase.



ZAD v pondelok upozornil na to, že prvá pomoc autobusovým dopravcom v nepravidelnej doprave, organizovaná ministerstvom hospodárstva, sa týkala len menších dopravcov do 250 zamestnancov. Nedotovanú dopravu – medzinárodnú aj tuzemskú, linkovú aj občasnú zájazdovú – však vykonávajú aj väčší dopravcovia nad 250 zamestnancov. Podľa zväzu hrozí, že sa im pomoc neujde ani v druhej vlne.



"Je v záujme celého odvetvia autobusovej dopravy a všetkých ich zákazníkov, aby sa rokovania o 'koronapomoci' viedli so všetkými relevantnými združeniami, pomoc bola rozdelená alikvótne, a nastavená tak, aby pokryla malých aj veľkých dopravcov so starším aj novším vozovým parkom," poznamenal prezident ZAD Peter Sádovský.