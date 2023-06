Rezort: Navýšenie eurofondovej výzvy podnikateľom je nevykonateľné

Bratislava 16. júna (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR nikdy nekomunikovalo, že by mohla alebo mala byť alokácia výzvy na podporu inovácií a technologického transferu pre podnikateľov v sume 15 miliónov eur navýšená. Takáto požiadavka je podľa rezortu nevykonateľná, pretože by veľké množstvo projektov nebolo riadne ukončených, a teda refundovaných. Pripravuje však novú, jednoduchšiu formu podpory pre podnikateľov.



Ministerstvo tak reagovalo na piatkovú kritiku nezaradeného poslanca Národnej rady (NR) SR z mimoparlamentného Hlasu-SD Richarda Rašiho. MH SR má podľa neho k dispozícii 100 miliónov eur z eurofondov, ktoré môže rozdeliť firmám na nákup nových technológií. Nepristúpilo však k tomu, lebo na to vraj nemá administratívne kapacity, a tieto peniaze zo starého eurofondového obdobia môžu prepadnúť.



Ide o výzvu, ktorú vyhlásilo MH koncom minulého roka. Aktuálny vývoj na trhoch podľa rezortu ovplyvnil aj prijímateľov už schválených žiadostí, zapríčinil odstupovanie podnikateľov od už zazmluvnených projektov z dôvodu problémov s dodacími lehotami technológií, ktoré sa niekoľkonásobne predlžovali a stále predlžujú. Rovnako ministerstvo zaznamenávalo prehodnocovanie investičných priorít podnikov v dôsledku postpandemického obdobia a energetickej krízy.



"Alokácia vyhlásenej výzvy zohľadňovala aj disponibilné administratívne a technické kapacity MH SR, najmä s ohľadom na končiace sa programové obdobie. Dopytovo orientované projekty sú časovo a procesne najnáročnejšou podporou z prostriedkov EŠIF a vzhľadom na koniec programového obdobia musia byť výdavky na technológie riadne obstarané a zo strany prijímateľov uhradené do konca roku 2023," upozornil v reakcii rezort.



Zároveň priblížil, že už od minulého roka pripravuje v spolupráci so Slovak Investment Holding (SIH) novú formu podpory pre podnikateľov. Nástroje zabezpečujúce podnikateľom podporu obstarania technológií nemajú byť poskytované administratívne náročnou formou, ktorú vyžaduje podpora prostredníctvom dopytovo orientovaných projektov.



"Výsledný produkt bude mať formu zvýhodneného úveru dostupného prostredníctvom komerčných bánk, ktorý ale bude obsahovať aj grantovú zložku poskytnutú vo forme odpustenia časti istiny. Záručné krytie úverov a grantová zložka bude poskytovaná z prostriedkov EÚ fondov nového programového obdobia 2021 - 2027," avizovalo ministerstvo.



Rezort hospodárstva deklaroval, že spoločne so SIH realizuje všetky potrebné kroky, aby spustenie tejto podpory bolo realizované v čo najkratšom období. Prvé podpisy zmlúv s bankami očakáva v septembri tohto roka. "Máme za to, že skoré spustenie tohto nástroja bude pre podnikateľov predstavovať násobne väčší impulz, ktorý by sa očakával od navýšenia alokácie predmetnej výzvy. O tieto zdroje sa budú samozrejme môcť uchádzať aj žiadatelia, ktorí pri aktuálnej výzve neuspeli," dodalo MH SR.