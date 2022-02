Rezort hospodárstva: O lacnejší plyn od SPP má záujem 900 odberateľov

Bratislava 23. februára (TASR) – O lacnejší plyn od Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) má záujem 900 odberných miest v bytových domoch, ktoré majú spotrebu viac ako 100 megawatthodín (MWh) ročne a nespadajú tak pod cenovú reguláciu. TASR o tom informovalo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR.



"Ministerstvo hospodárstva SR eviduje vyše 900 registrácií odberných miest, ktoré prejavili záujem o zastropovanú cenu plynu od Slovenského plynárenského priemyslu. Aktuálne sa žiadosti posudzujú," uviedol tlačový odbor rezortu. Štátny tajomník ministerstva Karol Galek na predchádzajúcom zasadnutí hospodárskeho výboru Národnej rady SR odhadol počet bytoch domov s vlastnou kotolňou, ktoré by mohli mať problémy s vysokými cenami plynu na 1100.



O možnosti podpísať zmluvu s SPP za výhodnejšie ceny, ako sú v súčasnosti na trhu, informoval minulý týždeň minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Ponuka sa týkala tých bytových domov, ktoré aktuálne nakupujú plyn o 50 % drahší oproti štandardným regulovaným cenám. Prihlásiť sa do tohto programu mohli správcovia bytových domov do piatka (18. 2.)



Pri uzavretí dvojročnej zmluvy by mali títo odberatelia dostať cenu tesne pod 80 eur za megawatthodinu (MWh), pri jednoročných zmluvách bude cena o desať eur/MWh vyššia a, naopak, pri trojročných zmluvách poskytne SPP plyn za necelých 70 eur za MWh.