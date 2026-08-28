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Rezort hospodárstva obhajuje nomináciu Micheľa v Energetike Slovensko
Opozičné Hnutie Slovensko napriek tomu iniciuje odvolávanie ministrov Denisy Sakovej a Matúša Šutaja Eštoka (obaja Hlas-SD) pre viaceré sporné nominácie či netransparentné kroky v energetike.
Autor TASR
Bratislava 28. augusta (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR trvá na tom, že Ľuboš Micheľ (Hlas-SD) splnil všetky zákonné podmienky aj výberové konanie pre funkciu v predstavenstve pološtátnej spoločnosti Energetika Slovensko. Opozičné Hnutie Slovensko napriek tomu iniciuje odvolávanie ministrov Denisy Sakovej a Matúša Šutaja Eštoka (obaja Hlas-SD) pre viaceré sporné nominácie, netransparentné kroky v energetike a podozrenie so stretu záujmov.
„Ľuboš Micheľ spĺňal všetky zákonom stanovené podmienky na výkon funkcie a úspešne absolvoval riadne výberové konanie. Na základe neho pôsobil od septembra 2024 v predstavenstve spoločnosti Východoslovenská energetika, pričom po jej zlúčení so ZSE Energia pokračuje od júla 2025 ako člen predstavenstva spoločnosti Energetika Slovensko,“ uviedlo MH SR vo svojom stanovisku.
K odvolávaniu ministerky Sakovej sa pridala aj parlamentná strana Progresívne Slovensko. „Ako ministerka hospodárstva nerobí dobrú robotu a za túto kauzu by sa mala zodpovedať v parlamente," uviedla strana. Poslanci strany takisto podporia aj odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. „Odvolávanie Matúša Šutaja Eštoka je v parlamente už podané. Na jeho odvolanie je nespočet dôvodov. A nominácia manželky vyšetrovateľa jeho kauzy za predsedníčku dozornej rady Energetika Slovensko je len ďalším dôkazom, že Šutaj Eštok nemá čo na svojom mieste robiť,“ dodali.
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) avizovala odvolávanie ministerky Sakovej vo štvrtok (20. 8.), kedy poukázala na prípravu nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Podľa SaS ministerka nedokázala obhájiť sumu, za ktorú má štát vyplatiť podiel českej skupiny ČEZ (konglomerát spoločností zaoberajúcich sa výrobou, distribúciou, obchodom a predajom elektriny, tepla a zemného plynu), ani garantovať ochranu verejných financií. Strana vtedy uviedla, že ak ministerka sama nepodá demisiu, bude sa jej odvolanie riešiť v Národnej rade SR.
Hnutie Slovensko vo štvrtok (27. 8.) na tlačovom brífingu avizovalo, že zbiera podpisy na odvolanie ministrov Denisy Sakovej a Matúša Šutaja Eštoka. Dôvodom sú podľa nich sporné nominácie v pološtátnej spoločnosti Energetika Slovensko. Upozornili na nomináciu kandidáta strany Hlas-SD Ľuboša Micheľa, ktorý ako bývalý futbalový rozhodca podľa nich nespĺňa žiadne odborné kritériá v oblasti energetiky.
„Ľuboš Micheľ spĺňal všetky zákonom stanovené podmienky na výkon funkcie a úspešne absolvoval riadne výberové konanie. Na základe neho pôsobil od septembra 2024 v predstavenstve spoločnosti Východoslovenská energetika, pričom po jej zlúčení so ZSE Energia pokračuje od júla 2025 ako člen predstavenstva spoločnosti Energetika Slovensko,“ uviedlo MH SR vo svojom stanovisku.
K odvolávaniu ministerky Sakovej sa pridala aj parlamentná strana Progresívne Slovensko. „Ako ministerka hospodárstva nerobí dobrú robotu a za túto kauzu by sa mala zodpovedať v parlamente," uviedla strana. Poslanci strany takisto podporia aj odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. „Odvolávanie Matúša Šutaja Eštoka je v parlamente už podané. Na jeho odvolanie je nespočet dôvodov. A nominácia manželky vyšetrovateľa jeho kauzy za predsedníčku dozornej rady Energetika Slovensko je len ďalším dôkazom, že Šutaj Eštok nemá čo na svojom mieste robiť,“ dodali.
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) avizovala odvolávanie ministerky Sakovej vo štvrtok (20. 8.), kedy poukázala na prípravu nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Podľa SaS ministerka nedokázala obhájiť sumu, za ktorú má štát vyplatiť podiel českej skupiny ČEZ (konglomerát spoločností zaoberajúcich sa výrobou, distribúciou, obchodom a predajom elektriny, tepla a zemného plynu), ani garantovať ochranu verejných financií. Strana vtedy uviedla, že ak ministerka sama nepodá demisiu, bude sa jej odvolanie riešiť v Národnej rade SR.
Hnutie Slovensko vo štvrtok (27. 8.) na tlačovom brífingu avizovalo, že zbiera podpisy na odvolanie ministrov Denisy Sakovej a Matúša Šutaja Eštoka. Dôvodom sú podľa nich sporné nominácie v pološtátnej spoločnosti Energetika Slovensko. Upozornili na nomináciu kandidáta strany Hlas-SD Ľuboša Micheľa, ktorý ako bývalý futbalový rozhodca podľa nich nespĺňa žiadne odborné kritériá v oblasti energetiky.