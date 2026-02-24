Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rezort hospodárstva: Obnovenie dodávok ropy cez Družbu sa opäť posúva

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Rezort hospodárstva ubezpečil, že zásobovanie domáceho trhu SR pohonnými látkami naďalej nie je ohrozené.

Autor TASR
Bratislava 24. februára (TASR) - Obnovenie dodávok ropy na Slovensko prostredníctvom ropovodu Družba sa naďalej posúva. Najnovší termín obnovenia dodávok bol posunutý na 26. februára (štvrtok). Uviedol to v utorok tlačový odbor Ministerstva hospodárstva (MH) SR. Ten v pondelok (23. 2.) večer informoval, že obnovenie dodávok ropy na Slovensko sa podľa ukrajinskej strany posúva na 25. februára.

„Termín v rámci harmonogramu obnovenia dodávok ropy na Slovensko prostredníctvom ropovodu Družba bol opäť posunutý. Štátna akciová spoločnosť Transpetrol v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR bola opätovne informovaná o ďalšej aktualizácii harmonogramu obnovenia dodávok ropy cez ropovod Družba. Najnovší termín obnovenia dodávok bol posunutý na 26. februára 2026. Dôvody posunu z ukrajinskej strany neboli bližšie špecifikované,“ spresnil rezort hospodárstva.

MH zároveň poznamenalo, že eviduje informácie o požiari na čerpacej stanici Kalejkino v Ruskej federácii, ktorá je súčasťou infraštruktúry ropovodu Družba. Podľa aktuálne dostupných technických informácií by rozsah poškodenia nemal mať vplyv na budúci tok ropy smerom na Slovensko. Ministerstvo hospodárstva SR je v kontakte so všetkými relevantnými partnermi a situáciu naďalej pozorne monitoruje.

Rezort hospodárstva ubezpečil, že zásobovanie domáceho trhu SR pohonnými látkami naďalej nie je ohrozené. Vláda SR už prijala preventívne opatrenia vrátane vyhlásenia stavu ropnej núdze a uvoľnenia časti núdzových zásob ropy na preklenutie obdobia do príchodu alternatívnych dodávok. MH SR zároveň pokračuje v intenzívnej komunikácii so zahraničnými partnermi s cieľom zabezpečiť stabilitu dodávok ropy a ochranu energetických záujmov Slovenskej republiky.
