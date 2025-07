Rezort hospodárstva: Oceliarov v EÚ trápia rôzne problémy

Bratislava 23. júla (TASR) - Problematiku oceliarskeho sektora v Európskej únii (EÚ) je potrebné vnímať komplexne. Výrobcov trápi najmä nadmerná produkcia ocele v Číne, vysoké ceny energií v Európe, či nedávno zavedené americké clá na oceľ a hliník na úrovni 25 %. Upozornila na to hovorkyňa Ministerstva hospodárstva (MH) SR Mária Pavlusík v reakcii na pondelkovú výzvu opozičného PS, aby sa vláda snažila o úplný zákaz dovozu ocele z Ruska, čo by pomohlo slovenským aj európskym producentom.



Pripomenula, že dovozy ocele a produktov z ocele z Ruskej federácie sú už v súčasnosti v rámci sankčného režimu EÚ plošne zakázané. „Výnimku z tohto zákazu predstavuje len niekoľko kvót na vybrané polotovary zo železa a ocele, ktoré boli zavedené ako súčasť kompromisného riešenia schváleného jednomyseľne všetkými členskými štátmi EÚ - vrátane sankčných balíčkov z októbra a decembra 2022 a decembra 2023. V rámci rokovaní niektoré štáty formulovali výhrady voči širšiemu rozsahu obmedzení pre možné problémy, Slovensko medzi týmito štátmi nebolo,“ priblížila hovorkyňa.



Zdôraznila, že z Ruska sa primárne dováža surové železo s výnimkou do roku 2028 a s klesajúcou kvótou. Aj s výnimkou tak nie je možné dovážať neobmedzené množstvo. Väčšina surového železa pochádzala z Ukrajiny, krajín EÚ, Juhoafrickej republiky a Nórska. „Navyše, predmetné kvóty sa každoročne znižujú a niektoré z nich skončia do konca roka 2025. Navyše, ich čerpanie na úrovni EÚ nedosahuje maximálne limity - pri väčšine kvót ostáva časť objemu nevyužitá,“ vysvetlila Pavlusík.



Európska komisia (EK) aktuálne otvorila verejné konzultácie pre zhromaždenie odborných podnetov od zainteresovaných strán z celého oceliarskeho priemyslu, najmä od výrobcov, spracovateľov, či európskych asociácií z tejto oblasti. Cieľom je identifikácia budúcich opatrení na pokračovanie v ochrane oceliarskeho sektora EÚ pred nekalými obchodnými praktikami a negatívnymi účinkami globálnych nadmerných kapacít v oceliarstve. Do týchto konzultácií sa môže zapojiť verejnosť do 18. augusta tohto roka. Zhromaždené znalosti majú pomôcť nájsť účinnú náhradu za súčasné ochranné opatrenie EÚ, týkajúce sa dovozu určitých výrobkov z ocele, ktorého platnosť sa skončí 30. júna 2026.



„Slovensko sa tiež pripojilo k iniciatíve Francúzska pre ochranu oceliarskeho priemyslu a spolu s inými západnými európskymi štátmi Slovensko požaduje zníženie dovozných kvót oslobodených od cla o 40 - 50 % počnúc januárom 2026. Cieľom tohto ochranného opatrenia je zároveň reagovať na zníženie dopytu po oceli v rámci EÚ,“ konštatovala hovorkyňa.



Ministerstvo hospodárstva SR podľa nej aktívne komunikuje s výrobcami ocele s cieľom koordinovane presadzovať záujmy sektora na úrovni EÚ. Rovnako považuje za kľúčové, aby sa akékoľvek rozhodnutia prijímali racionálne a na základe dát.



Ako v pondelok na tlačovej konferencii uviedol podpredseda Európskeho parlamentu a člen predsedníctva opozičného PS Martin Hojsík, je načase, aby premiér Robert Fico (Smer-SD) a jeho vláda konečne zabojovali za skutočné ekonomické národno-štátne záujmy Slovenska. Namiesto toho, aby sa snažil o pokračovanie závislosti na ruských palivách, by mal zatlačiť na úplný zákaz dovozu ocele z Ruska. Sankcie na dovoz ocele a oceľových výrobkov boli síce prijaté medzi prvými, zároveň v nich však boli ponechané stále vysoké kvóty, čo podľa Hojsíka ohrozuje slovenských aj európskych producentov.