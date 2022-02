Rezort hospodárstva: Piatok končí ponuka na zníženú cenu plynu od SPP

Bratislava 17. februára (TASR) - Správcovia bytových domov s vlastnou kotolňou, ktorí chcú využiť ponuku na zníženú cenu plynu od Slovenského plynárenského priemyslu (SPP), tak môžu urobiť do piatka (18. 02.) do polnoci. Táto ponuka platí pre bytové kotolne, ktoré majú spotrebu viac ako 100 megawatthodín plynu ročne a nespadajú preto medzi regulovaných odberateľov, upozornilo vo štvrtok Ministerstvo hospodárstva (MH) SR.



"Takéto subjekty môžu od 1. marca získať od SPP plyn za necelých 80 eur za megawatthodinu. Musia však podpísať so štátnym SPP zmluvu o dodávke plynu na dva roky," pripomenul rezort hospodárstva. Ak sa správcovia rozhodnú podpísať zmluvu s SPP na tri roky, dostanú cenu 70 eur za megawatthodinu. Ak si vyberú možnosť podpísať len ročnú zmluvu, získajú cenu 90 eur za megawatthodinu. Ide o koncovú cenu vrátane distribučných poplatkov a DPH.



Záujemcovi o dodávku plynu za tieto ceny musia vyplniť tabuľku zverejnenú na https://www.mhsr.sk/top/riesenie-vysokych-cien-energii-pre-domove-kotolne a skeny vyúčtovacej a zálohovej faktúry na rok 2022 je potrebné zaslať na e-mail domovekotolne@mhsr.sk. Zaregistrované subjekty bude následne SPP kontaktovať.



Táto ponuka bytovým domom s vlastnou kotolňou umožní znížiť náklady na výrobu tepla a zabrániť extrémnemu zdražovaniu. MH sa rozhodlo ponúknuť bytovým domom s vlastnou kotolňou zastropovanú cenu plynu, pretože zvýšené náklady za energie neznášajú správcovia bytov, ktorí zanedbali nákup lacnejšieho plynu, ale samotné domácnosti. "Upozorňujeme, že za plnenie povinností vyplývajúcich z platných zmlúv zodpovedajú výlučne žiadatelia," dodal rezort.