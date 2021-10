Rezort hospodárstva: Plynové rezervy na zimnú sezónu sú dostatočné

Bratislava 25. októbra (TASR) - Na zimnú sezónu ma Slovensko dostatočné plynové rezervy. Ukázal to stress test, ktorý zadalo realizovať Ministerstvo hospodárstva (MH) SR. Informoval o tom v pondelok tlačový odbor rezortu.



"Stress test, do ktorého sa zapojili všetci dodávatelia, dopadol priaznivo. Na zimu sme pripravení, zásoby sú dostatočné," zdôraznil vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Množstvo plynu sa posudzovalo na obdobie od 1. novembra až do 31. marca. Test sa bude aj vzhľadom na vývoj počasia ešte počas vykurovacej sezóny aktualizovať.



Ak bude zima teplotne priemerná, tak je plynu dostatok a už teraz má Slovensko rezervu, tvrdí rezort. Pri teplotne priemernej zime by sa na Slovensku spotrebovalo 3,2 miliardy kubických metrov plynu počas vykurovacieho obdobia. Pri teplotne podpriemernej zime je odhadovaná spotreba plynu 3,5 miliardy kubických metrov plynu.