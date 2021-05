Rezort hospodárstva podľa iniciatívy nechce v máji pomáhať s nájmami

Bratislava 17. mája (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR už nechce v máji pomáhať s nájmami, majitelia hudobných klubov a diskoték sú zúfalí. Uviedol to Ján Laš z iniciatívy Zachráňme gastro!. Rezort hospodárstva kritiku odmieta a odkazuje na Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR.



Úradníci MH SR podľa Laša potvrdili, že za máj 2021 už s pomocou s nájomným nepočítajú, hoci mnohé reštaurácie sú stále zatvorené a s otvorením hudobných klubov a diskoték sa tak skoro ani nepočíta.



Jeden z členov iniciatívy podľa neho dostal v stredu (12. 5.) z Ministerstva hospodárstva SR list, v ktorom sa píše, že "v súčasnosti sa neplánuje predĺženie obdobia sťaženého užívania na mesiac máj 2021".



Mnohé reštaurácie podľa Laša ešte neotvorili. "O diskotékach a hudobných kluboch sa nikto ani neodvažuje uvažovať, hoci prevádzkové hodiny sú pre ne, samozrejme, absolútne likvidačné, ale pandémia sa podľa MH SR už končí," podčiarkol Laš.



"Nerozumieme, prečo kritika iniciatívy smeruje primárne na ministerstvo hospodárstva. V prvom rade je potrebné zdôrazniť, že gastrosegment patrí do kompetencie rezortu dopravy, ktorý má na starosti jeho odškodňovanie. MH SR dokáže tomuto segmentu pomôcť len v rámci svojich kompetencií, a teda predovšetkým vyplácaním dotácií na nájomné. V prípade ďalších obmedzení podnikateľov pre pandémiu plánoval rezort hospodárstva postupovať už podľa pravidiel univerzálneho odškodňovacieho zákona," uviedla v reakcii pre TASR hovorkyňa MH SR Katarína Matejková.



Podľa nej je navrhnutý tak, aby bolo možné spravodlivo a rovnakým metrom pomôcť postihnutým koronakrízou. Kritérium pomoci je pokles tržieb. "Návrh zákona je už pripravený, do kompetencie si ho zobral rezort financií a MH SR verí, že čoskoro bude predstavený verejnosti," oznámila.



Doplnila, že rezort hospodárstva vyplatil od decembra v druhom kole dotácií na nájmy spolu pomoc vyše 49 miliónov eur, čo je už teraz viac ako suma vyplatená v prvom kole pomoci. Dotácia bola vyplatená takmer 35.000 žiadateľom. Viac ako štvrtina všetkých vyplatených peňazí na nájomné išla práve do oblasti gastrosektora.



"Žiadosti je možné podávať do konca júna za obdobie sťaženého užívania do konca apríla. Pripomíname, že rezort hospodárstva už požiadal ministerstvo financií o uvoľnenie dohodnutých financií na túto dotáciu, aby sa mohlo plynule pokračovať v procese vyplácania. V súčasnosti sa teda čaká na uvoľnenie prostriedkov z ministerstva financií," dodala Matejková.