Rezort hospodárstva podpísal memorandum o porozumení s výrobcom InoBat

Bratislava 24. októbra (TASR) – Minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD) vo štvrtok podpísal s podpredsedom predstavenstva spoločnosti InoBat Jozefom Urbanom memorandum o porozumení. Dokument by mal prispieť k bezproblémovej realizácii zámeru spoločnosti postaviť na Slovensku závod na výrobu batérií do elektromobilov za približne 100 miliónov eur. Kde bude závod postavený, zatiaľ nie je jasné.



"Nejde o konkrétnu pomoc s výstavbou. Ide skôr o otváranie dverí a tiež o legislatívu," povedal Žiga. Generálny riaditeľ Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Róbert Šimončič pripomenul, že InoBat nebude batérie iba vyrábať, ale má ambíciu vyvinúť úplne novú platformu pre celú EÚ. "Je to jedinečný projekt. Po Švédsku je Slovensko iba druhou krajinou, kde sa podobná výroba pripravuje," dodal Šimončič. Podľa Žigu je projekt významný najmä pre automobilový priemysel. "Výroba batérií pre elektromobily je strategicky dôležitá nielen pre Slovensko, ale aj pre Európsku úniu," dodal Žiga.



Podpis memoranda bol súčasťou otvorenia 13. ročníka Slovenskej kooperačnej burzy, na ktorej sa zúčastnilo 138 slovenských a 49 zahraničných firiem z 15 krajín sveta. "Tento ročník sa zameriava na inteligentný priemysel, inovácie, automatizáciu, robotizáciu, elektromobilitu či smart city. Teda kľúčové oblasti, ktoré podporujeme aj my," zdôraznil Žiga.



Slovensko je jednou z najrýchlejšie rastúcich ekonomík v rámci Európy, priemysel tvorí takmer 25 % slovenského hrubého domáceho produktu. "Budúcnosť našej ekonomiky sa preto spája s využitím a podporou progresívnych a moderných technológií. Tieto trendy nie sú hrozbou, ako ich ešte aj dnes niektorí vnímajú, ale príležitosťou," podčiarkol Žiga.