Rezort hospodárstva podporí čerpaciu vodíkovú infraštruktúru

Bratislava 9. júla (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR podporí z Plánu obnovy a odolnosti SR čerpaciu vodíkovú infraštruktúru pre podnikateľské subjekty. Informovala o tom Mária Pavlusík, hovorkyňa MH SR.



Spresnila, že celkový objem vyčlenených prostriedkov na podporu vodíkových čerpacích staníc je vo výške tri milióny eur bez DPH, najviac však do výšky 50 % z limitu oprávnených nákladov na čerpaciu stanicu. Výzva bude otvorená do vyčerpania alokovanej výšky prostriedkov mechanizmu vyčlenených na výzvu, najneskôr však do 31. októbra.



Cieľom výzvy je rozšírenie verejne prístupnej vodíkovej čerpacej infraštruktúry popri cestách na Slovensku. "Podpora budovania vodíkovej infraštruktúry je kľúčovým krokom k udržateľnej budúcnosti dopravy na Slovensku. Táto iniciatíva nielenže prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov, ale zároveň posilňuje našu energetickú nezávislosť a inovačný potenciál. Verím, že aj investície do vodíkových technológií prinesú dlhodobé výhody pre našu ekonomiku a životné prostredie," uviedla podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD).