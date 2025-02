Rezort hospodárstva podporí päť projektov výroby vodíka na Slovensku

Bratislava 22. februára (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR podporí v rámci svojej výzvy päť firiem pri výstavbe zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou využitím obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a na jeho uskladnenie. Celková výška alokovaných finančných prostriedkov je 13,56 milióna eur, pričom najvyššiu finančnú podporu získala spoločnosť W2H2 KSK, ktorej projekt je zameraný na výrobu vodíka v Košickom kraji. Vyplýva to z údajov zverejnených rezortom hospodárstva.



Spoločnosť W2H2 KSK by mala získať financie vo výške 3,12 milióna eur a vyrobený vodík by mal byť využitý ako palivo pre autobusy Košického samosprávneho kraja a iné dopravné prostriedky. Kraj pritom v roku 2023 deklaroval, že košická župa dlhodobo počíta s nasadením vodíka a ako prvá na Slovensku prijala vlastnú vodíkovú stratégiu, ktorá je kľúčovým dokumentom pre využívanie vodíkových technológií.



Finančnú podporu vo výške 3,08 milióna eur získala v rámci výzvy akciová spoločnosť Veolia Utilities Žiar nad Hronom, ktorá poskytuje energetické služby pre priemyselné subjekty podnikajúce v priemyselnom parku v Žiari nad Hronom a je výrobcom tepla pre mesto. Projekt spoločnosti by mal pritom okrem výroby vodíka zahŕňať aj jeho uskladnenie.



Akciová spoločnosť Right Power získala tretí najvyšší objem peňazí vo výške 2,93 milióna eur na projekt zameraný na výrobu zeleného vodíka pre mesto Martin, ktorý by mal byť využitý primárne v prostredí nákladnej dopravy a osobnej autobusovej dopravy v Martine a blízkom okolí. Firme ENERGE B4 alokoval rezort hospodárstva 2,29 milióna eur a spoločnosť SPV Gepard získala v rámci výzvy 1,54 milióna eur.



MH SR zároveň odmietlo projekt spoločnosti Filatech z dôvodu nedostatočnej alokácie na výzvu napriek tomu, že firma podmienky výzvy splnila.



Výzvu zameranú na podporu zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE zverejnilo MH SR koncom mája minulého roka. Firmy sa mohli uchádzať o finančné prostriedky do maximálnej výšky štyroch miliónov eur. Výzva bola uzatvorená koncom júla minulého roka a vyhodnotenie zverejnilo MH koncom minulého týždňa.