Rezort hospodárstva podporuje jednotný prístup EÚ voči clám USA

Bratislava 15. júla (TASR) - Colné opatrenia zo strany USA predstavujú nielen značnú hrozbu pre slovenský a európsky priemysel, ale ohrozujú predovšetkým tisíce domácností, ktorých príjmy sú úzko prepojené na priemysel a automobilový sektor. Zdôraznilo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR, ktoré podporuje jednotný prístup Európskej únie (EÚ) voči jednostranným krokom USA a intenzívne komunikuje s európskymi partnermi s cieľom zabrániť eskalácii obchodného konfliktu.



„Spojené štáty sú pre Slovensko významným obchodným partnerom. Práve preto nás tieto rozhodnutia americkej administratívy už nejaký čas veľmi znepokojujú. Slovenská ekonomika je postavená na silnom priemysle a je výrazne závislá aj od vývozu automobilov a súčiastok do USA. Akékoľvek zásadné zmeny v podmienkach medzinárodného obchodu majú priamy dosah na zamestnanosť našich ľudí. Veríme, že spoločný európsky prístup povedie k hľadaniu rozumného riešenia a že je ešte stále priestor pre konštruktívny dialóg,“ skonštatovala ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).



MH SR by malo taktiež v spolupráci s ďalšími príslušnými rezortmi hľadať konkrétne nástroje ako zmierniť prípadné negatívne dôsledky takto zavedených ciel na slovenské firmy a ich zamestnancov. Jedným z možných nástrojov je schéma takzvaného kurzarbeitu, ktorú vláda SR schválila na svojom rokovaní v máji 2025 s cieľom stabilizovať trh práce v obdobných krízových obdobiach, priblížil rezort.



Zároveň MH SR, aj v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), aktívne pracuje na diverzifikácii exportu a rozširovaní možností slovenských firiem presadiť sa na nových trhoch mimo Európy. Cieľom ministerstva je posilňovať obchodné vzťahy založené na predvídateľných pravidlách pre zvýšenie stabilného obchodného prostredia a konkurencieschopnosti slovenského priemyslu, ako i pre posilnenie vnútorného trhu.



„Európska komisia rovnako v súvislosti s novozavedenými americkými clami intenzívne analyzuje prípadné dosahy týchto ciel na konkurencieschopnosť európskeho priemyslu a v spolupráci s členskými krajinami EÚ pracuje na balíkoch protiopatrení v prípade, ak nedôjde k dohode. Ministerstvo hospodárstva SR bude aj naďalej pozorne sledovať vývoj situácie a je pripravené podniknúť všetky dostupné kroky pre ochranu záujmov Slovenskej republiky,“ uzavrel rezort.