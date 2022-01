Rezort hospodárstva posudzuje, ako sú vnímaní spotrebitelia plynu

Bratislava 27. januára (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v súčasnosti posudzuje spôsob, ako sú vnímaní jednotliví spotrebitelia plynu, a to aj v prípade domových kotolní. Takisto analyzuje, či je skutočne dodávateľmi dodržiavaná hranica medzi regulovaným a neregulovaným odberateľom. Tlačový odbor rezortu to uviedol pre TASR v reakcii na štvrtkovú kritiku Združenia pre lepšiu správu bytových domov (ZLSBD).



Združenie skritizovalo, že plyn neprimerane dražie a časť Slovákov si zaň môže tento rok priplatiť aj stovky eur. Závisí to na tom, na čo túto komoditu využívajú. Najväčší problém majú obyvatelia bytoviek s vlastnými kotolňami kúriaci plynom, pretože plynárne na nich hľadia ako na firemných zákazníkov, čo znamená, že nemajú nárok na regulované ceny plynu. V takýchto bytových domoch však býva takmer polovica obyvateľov SR.



Podľa rezortu hospodárstva sa diskutuje aj o možnej zmene legislatívy. "Treba si ale uvedomiť, že zmena nemôže byť retroaktívna a nemôže sa teda týkať súčasného vykurovacieho obdobia. Otázka prípadných možných kompenzácii je závislá na finančných možnostiach štátu a teda rozhodnutiach ministerstva financií," dodal rezort hospodárstva.



Tlačový odbor MH SR pre TASR tiež vysvetlil, že správca ani spoločenstvo vlastníkov bytov nespĺňajú definíciu "odberateľa v domácnosti". O zaradení odberateľov do regulovaného alebo neregulovaného segmentu však rozhoduje množstvo odobratého plynu.



"Bolo na manažérskom rozhodnutí správcov kotolní bytových domov, kedy plyn na tohtoročnú vykurovaciu sezónu nakúpili. Niekto mohol kupovať v predstihu ešte začiatkom minulého roka, keď bola cena ešte priaznivá, niekto si nákup nechával na neskôr, no ceny komodity neklesali," argumentuje tiež rezort hospodárstva.