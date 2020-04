Rezort hospodárstva pozastavil dotácie na elektromobily

Bratislava 1. apríla (TASR) – Ministerstvo hospodárstva (MH) SR dočasne pozastavilo pre krízu spôsobenú šírením ochorenia COVID-19 projekt na podporu kúpy elektromobilov. Doteraz podpísané zmluvy s vyše stovkou úspešných žiadateľov zostávajú v platnosti, ich žiadosti o vyplatenie dotácie vybavuje MH SR priebežne. Ďalšie žiadosti MH spracúva, no projekt bude pokračovať až po skončení krízy. Rezort hospodárstva zároveň rozhodol o zrušení druhého kola výzvy na budovanie nabíjacích staníc. Informoval o tom v stredu tlačový odbor MH SR.



"Súčasná kríza zasiahla aj automobilový priemysel, časť podnikov pozastavila výrobu, čo môže spôsobiť nedostatok elektrických vozidiel na trhu," uviedol štátny tajomník MH SR Karol Galek. Obstaranie vozidla do 12 mesiacov od podpísania zmluvy je pritom zmluvnou podmienkou na poskytnutie dotácie. "Rozhodnutie o pozastavení dotačného projektu sme urobili v záujme kupujúcich, aby im nevypršala lehota, v ktorej si elektromobil môžu zabezpečiť," zdôraznil Galek. Zároveň rezort hospodárstva pri svojom rozhodnutí o pozastavení dotačného projektu prihliadal aj na to, že jeho prípadné úplné zrušenie by malo negatívny vplyv na podnikateľské prostredie.



Prvé kolo podpory budovania nabíjacích staníc bolo vyhlásené minulý rok v júli. Určené bolo pre samosprávy. Zmluvy o poskytnutie dotácie na vybudovanie nabíjacích staníc pre elektromobily s technológiou AC rezort uzavrel so 71 mestami a obcami. Na druhé kolo MH vyčlenilo spolu 650.000 eur. Výzva mala byť otvorená do 17. júna.