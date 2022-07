Rezort hospodárstva: Pracujeme na diverzifikácii energetických zdrojov

Bratislava 22. júla (TASR) - Rezort hospodárstva spoločne so svojimi partnermi intenzívne pracuje na diverzifikácii energetických zdrojov. Už v máji rezort informoval o znížení závislosti od ruského plynu o 65 percent a vo svojich aktivitách pre diverzifikáciu pokračuje naďalej. Pre TASR to uviedli z tlačového odboru Ministerstva hospodárstva (MH) SR.



"Dodávky plynu sú pre Slovensko zabezpečené zo Severného mora i vo forme LNG plynu, ktorého prečerpávanie z lodných tankerov sa zabezpečuje v prístavoch v Chorvátsku, Taliansku, Belgicku a taktiež v Anglicku," skonštatovali z rezortu hospodárstva.



MH pripomenul, že naďalej na Slovensko prichádzajú dodávky z Gazpromu, ktoré sa vo štvrtok (21. 7.) obnovili po plánovanej odstávke plynovodu Nord Stream 1.



Predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre hospodárske záležitosti Peter Kremský (OĽANO) vo štvrtok skonštatoval, že hoci plynovodom Nord Stream 1 opäť začal prúdiť plyn, naliehavosti energetickej bezpečnosti musí MH SR venovať maximálnu pozornosť. Dodal, že úplné zastavenie dodávok plynu cez tento plynovod by pre Slovensko znamenalo obrovský problém.