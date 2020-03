Rezort hospodárstva predstaví balík 50 opatrení v čo najkratšom čase

Bratislava 26. marca (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR predstaví podnikateľom prvý balík približne 50 opatrení "v čo najkratšom čase". Následne o nich rozhodne vláda a časť bude musieť schvaľovať parlament. Informoval o tom odbor komunikácie rezortu hospodárstva po štvrtkovom rokovaní šéfa MH SR Richarda Sulíka (SaS) so zástupcami zamestnávateľov a priemyselných komôr. Na rokovaní sa zúčastnil aj minister financií Eduard Heger (OĽaNO).



Minister hospodárstva rokoval so zástupcami najväčších zamestnávateľských zväzov a priemyselných komôr o aktuálnej situácii spôsobenej šírením nového koronavírusu a pripravovaných opatreniach na zmiernenie dosahov na podnikateľský sektor.



Sulík ubezpečil zástupcov zväzov a komôr, že rezort si uvedomuje zložitosť situácie, v ktorej sa pre koronakrízu ocitli. "Prvý balík približne 50 opatrení bude predstavený v čo najkratšom čase. Následne o nich rozhodne vláda a časť bude musieť schvaľovať parlament," priblížil Sulík.



Cieľom navrhovaných zmien je podľa MH SR pomoc firmám a podnikateľom s cash-flow a udržaním zamestnanosti. Ide o opatrenia, ktoré znížia prevádzkové náklady, pomôžu pri vykrývaní strát, natiahnutí rôznych povinností v čase, a týkať by sa mali aj náhrady škôd. Opatrenia sa budú ďalej dopĺňať v závislosti od vývoja situácie.



Šéf rezortu hospodárstva zároveň uviedol, že na zmiernenie koronakrízy sa v čo najväčšej možnej miere použijú prostriedky z eurofondov. Zároveň však zdôraznil, že opatrenia sa budú prijímať na úrovni jednotlivých členských štátov. "Každá členská krajina vie prijať rýchlejšie a lepšie cielené opatrenia, ako by to bolo z úrovne Únie," dodal Sulík.



Na rokovaní na pôde ministerstva hospodárstva sa zúčastnili napríklad zástupcovia Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ), Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK), Asociácie priemyselných zväzov (APZ), Klubu 500 či Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).