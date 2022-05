Rezort hospodárstva pripravuje ďalšie kolo podpory tepelných čerpadiel

Bratislava 26. mája (TASR) – Záujemcovia o podporu nákupu a inštalácie tepelných čerpadiel z programu Zelená domácnostiam by mali dostať ďalšiu šancu. Po ostatnom kole, keď sa v polovici mája 15 miliónov eur určených na podporu tepelných čerpadiel a kotlov na biomasu minulo za 11 minút, pripravuje ministerstvo hospodárstva ďalšie kolo, tentoraz s rozpočtom 30 miliónov eur. V diskusii organizovanej iniciatívou Zelená vízia pre Slovensko o pláne REPowerEÚ to vo štvrtok povedal minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).



"Ideme robiť ďalšie kolo. Našli sme ešte viac peňazí, teraz pôjde o 30 miliónov. Nebude to len obyčajná registrácia, lebo to sa zaregistruje každý," povedal Sulík. Dodal, že maximálne podpora na jednu inštaláciu sa mierne zníži z doterajších 3400 eur na 3000 eur. Podmienkou registrácie bude ale po novom zmluva o dodávke a montáži tepelného čerpadla, ktorú bude treba priložiť do registračného formulára. Termín dokončenia prác bude stanovený najneskôr do konca tohto roka.



Kedy bude výzva spustená minister nespresnil. Sulík zároveň potvrdil, že na jeseň rezort prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) vyhlási výzvu na podporu fotovoltických panelov, kde by mal byť k dispozícii ešte väčší objem prostriedkov.