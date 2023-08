Rezort hospodárstva pripravuje dokument k zvládnutiu klimatickej zmeny

Bratislava 25. augusta (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR pripravuje dokument k zvládnutiu klimatickej zmeny. Integrovaný národný energeticko-klimatický plán (INEKP) má byť nástroj na dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050. Mal by obsahovať kroky na znižovanie emisií v sektore energetiky a dopravy. V piatok na to upozornili environmentálne organizácie Klimatická koalícia a Slovenská klimatická iniciatíva.



Organizácie uviedli, že plán by nemal obsahovať len minulý a čiastočne súčasný stav, ale mal by navrhnúť kroky na znižovanie emisií v energetike a doprave či nastaviť cieľ pre obnoviteľné zdroje energie (OZE). Podiel OZE by mal podľa Slovenskej klimatickej iniciatívy na celkovom energetickom mixe predstavovať v roku 2030 aspoň 32,1 %, ak SR chce v roku 2050 naplniť uhlíkovú neutralitu.



"Ministerstvá by si mali dať vyčísliť slovenský príspevok k novému európskemu cieľu. K nemu sa v marci spolu s ostatnými krajinami Európskej únie Slovensko oficiálne prihlásilo. V minulosti Slovensko vo svojich strategických dokumentoch zaostávalo a v súčasnom návrhu tiež operuje so starými cieľmi. Veríme, že tento nedostatok sa v procese napraví," uviedol koordinátor Priateľov Zeme-CEPA Juraj Melichár.



Environmentálne organizácie očakávajú, že do procesu prípravy INEKP budú zahrnutí všetci relevantní aktéri. Príprava a implementácia INEKP má totiž podľa nich vplyv na každú oblasť spoločnosti a prechod na zelenú ekonomiku musí mať politickú a celospoločenskú prioritu.



Návrh nového plánu malo Slovensko odoslať v júni tohto roka, no vyžiadalo si od Európskej komisie (EK) posunutie termínu na 24. augusta. Do konca tohto roka by mala EK zaslať odporúčania pre Slovensko k celému energeticko-klimatickému plánu. Konečná verzia, ktorej bude predchádzať proces pripomienkovania verejnosťou, by mala byť schválená do 30. júna 2024.