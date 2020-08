Pripravovaná aukcia na obnoviteľné zdroje energie bude zrejme iná

Bratislava 29. augusta (TASR) – Ministerstvo hospodárstva (MH) SR po aprílovom zrušení aukcie na podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) pripravuje aukciu novú. Kedy a za akých podmienok bude vyhlásená, zatiaľ nie je jasné. Podľa informácií TASR oproti zrušenej aukcii pravdepodobne nastanú zmeny. Trh s elektrickou energiou z OZE sa však napriek nejasnému termínu konania aukcie rozšíri. MH určilo inštalovaný výkon pre nové OZE v budúcom roku, ktorý je najmä na strednom a východnom Slovensku vyšší ako v predchádzajúcich obdobiach.



"Ministerstvo hospodárstva SR sa venuje príprave opätovného vyhlásenia aukcie na podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. V tejto chvíli je predčasné vyjadrovať sa k podrobnostiam a prípadnému termínu vyhlásenia," uviedol odbor komunikácie MH. Bývalé vedenie rezortu plánovalo, že podporí zariadenia s celkovým inštalovaným výkonom od 500 kilowattov (kW) do desať megawattov (MW), ak ide o zariadenie využívajúce obnoviteľné zdroje energie okrem slnečnej energie. V prípade zariadenia využívajúceho slnečnú energiu sa mala podpora vzťahovať na inštalovaný výkon od 100 kW do dvoch megawattov. Zvíťaziť mali tí dodávatelia, ktorí požadujú najnižší doplatok štátu oproti trhovej cene elektrickej energie.



Vyhlásenie historicky prvej aukcie očakávali aj členovia Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI). "Aukcie sú vo svete štandardným a overeným nástrojom podpory rozvoja OZE. Vedia byť vysoko efektívne, samozrejme, závisí od nastavenia," priblížil postoj asociácie jej riaditeľ Ján Karaba. SAPI navrhovala už bývalému vedeniu MH na čele s ministrom Petrom Žigom (vtedy Smer-SD) viacero zlepšení, ako napríklad nastavenie aukcie na objem elektriny, miesto inštalovaného výkonu či diverzifikáciu energetického mixu. "Vo všeobecnosti však veríme, že sa rozvoj OZE konečne pohne aj vďaka aukciám," uviedol Karaba.



Aukcie ako prostriedok na zvyšovanie podielu OZE v energetickom mixe považuje za výhodné aj analytik portálu energieprevas.sk Jozef Badida. "V elektroenergetike sa MH SR rozhodlo ísť cestou pripájania lokálnych zdrojov a v budúcnosti aj aukcií, čo sú určite lepšie formy ako dotovanie prostredníctvom pevne stanovených výkupných cien," povedal Badida. Podpora štátu na zvyšovanie OZE by sa však podľa neho mala zamerať skôr na teplárenstvo, prípadne na dopravu.



MH koncom júla určilo inštalované výkony nových zariadení na výrobu elektriny s právom na podporu na rok 2021. Podľa SAPI rezort správne zareagoval na dopyt po lokálnych zdrojoch zvýšením limitu, predovšetkým na strednom a východnom Slovensku, kde sa celkový limit pre lokálne zdroje oproti minulým rokom zhruba strojnásobí. Podľa MH vyplýva zvýšenie z nevyužitých kapacít z minulých rokov. "Nebude to mať preto žiaden vplyv na pripravovanú aukciu," uviedlo ministerstvo.