Rezort hospodárstva privítal návrh EK na podporu jadra a plynu

Bratislava 3. februára (TASR) – Ministerstvo hospodárstva (MH) SR privítalo návrh Európskej komisie (EK) na zaradenie jadra a zemného plynu medzi podporované zdroje energie. Rozhodnutie EK je v súlade s tým, čo Slovensko presadzovalo, uviedol pre TASR rezort hospodárstva. Pre Slovensko a slovenský priemysel je zaradenia jadra a zemného plynu do taxonómie dobrou správou aj podľa podnikateľov z Klubu 500 a Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ). Návrh EK ešte musí schváliť Európsky parlament.



"Určite vítame rozhodnutie EK, že aj jadro, v ktorom je Slovensko veľmi silné, má byť považované za udržateľné. Ak chceme od jadra alebo plynu prejsť k obnoviteľným zdrojom, musíme si najprv určiť spôsob – a toto považujem za správny spôsob. Dlho to vznikalo, ale toto je rozhodnutie rozumu a nie emócií. Na zelenú energiu sa nedá prejsť z večera do rána. Treba mať nastavenú cestu pre prechodné obdobie, a toto je tá cesta," uviedol štátny tajomník MH Karol Galek.



Ministerstvo hospodárstva pripomenulo že Slovensko je plynofikovaná krajina a zároveň vyrába viac ako 50 percent elektriny z jadra, čo ho radí na druhé miesto v EÚ. Rozhodnutie EK v praxi to znamená, že jadrová a plynová energia a investície v týchto oblastiach by mohli byť financovateľné z fondov EÚ.



Tajomník RÚZ Martin Hošták zdôraznil, že vnútrozemská krajina, v ktorej nie je more a celoročne nefúka silný vietor, sa pri dnešných technológiách nemôže spoliehať iba na obnoviteľné zdroje energie. Predvídateľný prístup EK a priaznivé nastavenie podmienok pre využívanie jadrovej energie i jej ďalší rozvoj preto zamestnávatelia považujú za kľúčové.



Zamestnávatelia z Klubu 500 upozornili, že Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré vzhľadom na ich aktuálny energetický mix nie sú z nášho pohľadu schopné v rozpätí najbližších 30 rokov transformovať výrobu energie bez jadra a zemného plynu. Jadrová energetika by mala podľa klubu pri dosahovaní uhlíkovej neutrality zohrať významnú úlohu v celej Európskej únii. "Využitie zelenej energie z vetra a slnka tak naďalej ostáva výzvou, a to predovšetkým z hľadiska stability dodávok," uviedol Klub 500.



Či návrh EK bude schválený, zatiaľ nie je jasné, keďže sa proti nemu už postavilo viacero poslancov Európskeho parlamentu vrátane niektorých slovenských. Hovorkyňa Slovenských elektrární Oľga Baková zdôraznila, že ide iba o návrh Európskej komisie, ktorý ešte musí prejsť schvaľovacím procesom v Rade EÚ a Európskom parlamente. "Dnes sa teda nachádzame na začiatku legislatívneho procesu. Predloženie návrhu (doplňujúceho delegovaného aktu) zo strany Európskej komisie však predstavuje jeden z ďalších z dôležitých míľnikov pre zaradenie jadrovej energie do rámca udržateľných hospodárskych činností," uviedla Baková.