Rezort hospodárstva rokoval so zástupcami EK o cenách energií

Bratislava 3. júla (TASR) - Ministerka hospodárstva (MH) SR Denisa Saková (Hlas-SD) rokovala so zástupcami Európskej komisie (EK) a predstaviteľmi podnikateľských a priemyselných zväzov a organizácií o cenách energií a budúcom vývoji energetického trhu EÚ. Vo štvrtok o tom informoval tlačový odbor MH.



„Rokovanie v Bratislave bolo dôležitým krokom k hľadaniu riešení, ktoré pri diverzifikácii zdrojov zohľadnia špecifické faktory jednotlivých členských krajín a zabezpečia tak dostupné ceny energií aj pre slovenský priemysel, ktorý čelí rastúcim nákladom. Sme pripravení naďalej konštruktívne pristupovať k navrhovaným opatreniam a pokračovať v odbornej diskusii aj so zapojením všetkých relevantných subjektov,“ uviedla Saková.



Za jedným stolom sa stretli zástupcovia zamestnávateľov - Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ), Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK), Klubu 500, Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR či Asociácie priemyselných zväzov a dopravy (APZD). Témou rokovania boli ceny energií a budúci vývoj energetického trhu EÚ.



„Zástupcovia slovenského priemyslu vyjadrili znepokojenie nad aktuálnou situáciou v oblasti energetickej politiky EÚ a upozornili na spoločný problém - vysoké ceny energií a aktuálne nastavenie cenotvorby výrazne znižujú konkurencieschopnosť slovenských priemyselných podnikov, ktoré patria k technologickej špičke vo svojich oblastiach,“ uviedlo MH.



Rezort doplnil, že zástupcovia priemyslu vyzvali predstaviteľov EK, aby sa venovali osobitne požiadavkám členského štátu, ktorý je opatreniami EK najviac dotknutý, ako aj krátkodobým opatreniam na zníženie cien elektriny a plynu.



„Ministerstvo hospodárstva SR, ako i zástupcovia priemyslu si plne uvedomujú význam klimatických cieľov Európskej únie a podporujú ich napĺňanie. Ako však bolo počas rokovaní zdôraznené, pre úspešný prechod na udržateľnejšie hospodárstvo je potrebné nájsť rovnováhu medzi ekologickými ambíciami a ekonomickou realitou krajín s výrazným priemyselným zázemím, akou je aj Slovensko,“ dodal rezort.



Podľa MH generálna riaditeľka pre energetiku Dittie J. Jrgensen vyjadrila porozumenie pre výzvy, ktorým čelí slovenský priemysel a uviedla, že EK je otvorená hľadaniu riešení. „Zároveň prejavila ochotu opätovne sa stretnúť so zástupcami podnikateľského sektora a v prípade záujmu navštíviť konkrétne podniky na Slovensku, ktoré zápasia s osobitnými problémami v oblasti energií a konkurencieschopnosti,“ zhodnotilo MH.



Nasledovali stretnutia s kľúčovými aktérmi trhu s plynom aj za účasti Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktoré sa týkali vplyvu návrhu nariadenia o postupnom ukončení dovozu zemného plynu z Ruska. Témou boli aj prepravné kapacity pri zabezpečovaní prepravy plynu na Slovensko, využitia domácej prepravnej siete či otázky tarifikácie, cenotvorby a zabezpečenia energetickej bezpečnosti EK.