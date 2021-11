Rezort hospodárstva bude v roku 2022 výkupcom zelenej elektriny SPP

Bratislava 16. novembra (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR rozhodlo, že v nasledujúcom roku bude činnosť výkupcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla (VÚ KVET) vykonávať Slovenský plynárenský priemysel (SPP), a. s.



Ako ďalej informovala Katarína Matejková, hovorkyňa MH SR, v súlade s platnou legislatívou a pri turbulentnom vývoji na trhu s energiami má tento krok predísť možnej neistote zo strany výrobcov.



"Na trhu s energiami sme svedkami mimoriadne turbulentnej situácie. Významný nárast cien plynu aj elektriny na trhu viedol v ostatnom období k ukončeniu činnosti niekoľkých dodávateľov energií, vrátane najväčšieho alternatívneho dodávateľa Slovakia Energy. Ministerstvo vývoj a možné dôsledky podrobne sleduje. Rovnako ako odberatelia, a tiež ostatní účastníci trhu, ktorých pôsobenie situácia nutne ovplyvňuje," uviedol štátny tajomník MH SR Karol Galek (SaS).



Matejková priblížila, že činnosť výkupcu elektriny z OZE a VÚ KVET aktuálne vykonáva spoločnosť SPP, a. s., a to na základe výsledkov aukcie z roku 2019. Obdobie určenia tejto činnosti jej končí 31. decembra 2021. Podľa platnej legislatívy môže byť výkupca elektriny z OZE a VÚ KVET vybraný aukciou alebo určený ministerstvom.



Dodala, že vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu a doterajšie skúsenosti SPP s činnosťou výkupcu MH SR pristúpilo k výberu výkupcu elektriny formou priameho určenia, a to na jeden kalendárny rok. "Naším zámerom je situáciu upokojiť a predísť problémom, ktoré by mohli zneistiť výrobcov elektriny s právom na výkup a prevzatie zodpovednosti za odchýlku. Zároveň chcem ubezpečiť účastníkov trhu, že keď sa situácia upokojí, budeme pripravení pre ďalšie obdobie pristúpiť k výberu výkupcu formou aukcie," doplnil Galek.