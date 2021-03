Rezort hospodárstva sa ohradil voči tvrdeniam europoslanca M. Hojsíka

Bratislava 18. marca (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR nepodporilo intenzívnejšie využívanie biomasy v teplárenstve, a teda väčší výrub a pálenie slovenských lesov. Nedávne vyjadrenia europoslanca Martina Hojsíka sa preto nezakladajú na pravde, uviedol vo štvrtok rezort. Slovensko sa podľa MH iba pridalo k iniciatíve členských krajín EÚ, ktorej jediným cieľom je zjednotiť európsku legislatívu o investíciách do environmentálne udržateľných projektov so smernicou o obnoviteľných zdrojoch energie (OZE), tzv. RED2.



"Rezort považuje zjednotenie týchto dvoch európskych legislatív za dôležitý a nevyhnutný krok pre stabilitu a predvídateľnosť regulačného rámca, čo je kľúčové pre dlhodobé investície v energetike," zdôraznil štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek. Upozornil zároveň, že "je paradoxné, že práve poslanec Európskeho parlamentu, z ktorého dlhodobo zaznievajú požiadavky na stabilitu regulačného rámca a súlad legislatívy EÚ, kritizuje snahu o zosúladenie regulácie EÚ, za ktorú sám zodpovedá."



Hojsík minulý týždeň zverejnil výzvu ministrovi životného prostredia Jánovi Budajovi (OĽANO), aby sa postavil za ochranu slovenských lesov. Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) podľa Hojsíka spolupodpísal list európskej komisárke Mairead McGuinness, v ktorom žiada, aby všetky formy tuhých, plynných a kvapalných bioenergetických palív, ktoré sú udržateľné podľa smernice o obnoviteľných zdrojoch energie, boli vyhlásené za dlhodobo udržateľné zdroje energie. "Súčasné kritériá pre energetické využívanie biomasy (stanovené smernicou o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov) sú plné dier, ktoré nielen umožňujú, ale doslova vedú k páleniu celých stromov a lesov, namiesto zvyškov," uviedol europoslanec.



Galek zdôraznil, že list eurokomisárke pre finančnú politiku Mairead McGuinness podporilo desať členských krajín vrátane Fínska a Švédska, ktoré sú považované za globálnych klimatických a environmentálnych lídrov. "V prípade Slovenska obsah listu korešponduje s našou pozíciou k samotnému návrhu na zmenu eurolegislatívy o investíciách do environmentálne udržateľných projektov, ktorá bola v decembri 2020 pripravená a zaslaná Komisii s podporou všetkých zainteresovaných ministerstiev, vrátane rezortov životného prostredia a pôdohospodárstva," pripomenul Galek.



Slovenská legislatíva a podmienky pre trvalo udržateľné využívanie biomasy v SR nie sú aktuálne upravovanou európskou legislatívou nijako dotknuté. Galek zdôraznil, že rovnako dotknuté nie sú ani slovenské lesy, ako sa to snaží europoslanec vykresliť. "Spomínaná legislatíva nijako neurčuje spôsob udržateľného využitia biomasy, a teda nijako nemôže platiť klamstvo o tom, ako sa preto budú páliť slovenské lesy," dodal. Štátny tajomník pripomenul, že zákony na Slovensku sú v oblasti využívania biomasy nastavené prísnejšie, ako predpisujú európske smernice.