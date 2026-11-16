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Rezort hospodárstva sa vyjadril kedy budú známe podmienky energopomoci
Galek tiež upozornil, že v schválenom rozpočte je na energopomoc vyčlenených 250 miliónov eur, no Saková začiatkom novembra hovorila o 340 miliónoch.
Autor TASR
Bratislava 16. novembra (TASR) - Podmienky uplatňovania vládou stropovaných cien elektriny a plynu v rámci adresnej energopomoci na rok 2027 budú predložené na schválenie vláde po ukončení jednotlivých cenových konaní a vydaní príslušných cenových rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Pre TASR to uviedol tlačový odbor Ministerstva hospodárstva (MH) SR v reakcii na pondelkovú tlačovú konferenciu opozičného poslanca Karola Galeka (SaS). Ten kritizoval, že šéfka rezortu Denisa Saková (Hlas-SD) „všetko necháva na poslednú chvíľu“.
Galek tiež upozornil, že v schválenom rozpočte je na energopomoc vyčlenených 250 miliónov eur, no Saková začiatkom novembra hovorila o 340 miliónoch. „Priebežnou aktualizáciou a spresňovaním údajov postupne znižujeme počet domácností s nárokom na pomoc, a tým aj predpokladané finančné nároky na jej zabezpečenie. Naším cieľom je, aby pomoc smerovala k tým, ktorí na ňu majú skutočne nárok,“ odpísali z rezortu. Zdôraznili tiež, že pokračovanie adresnej energopomoci v roku 2027 zostáva jednou z priorít MH SR aj vlády.
Galek tiež upozornil, že v schválenom rozpočte je na energopomoc vyčlenených 250 miliónov eur, no Saková začiatkom novembra hovorila o 340 miliónoch. „Priebežnou aktualizáciou a spresňovaním údajov postupne znižujeme počet domácností s nárokom na pomoc, a tým aj predpokladané finančné nároky na jej zabezpečenie. Naším cieľom je, aby pomoc smerovala k tým, ktorí na ňu majú skutočne nárok,“ odpísali z rezortu. Zdôraznili tiež, že pokračovanie adresnej energopomoci v roku 2027 zostáva jednou z priorít MH SR aj vlády.