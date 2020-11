Rezort hospodárstva spustil obstarávanie antigénových rýchlotestov

Bratislava 30. novembra (TASR) – Ministerstvo hospodárstva (MH) SR spustilo zverejnením oznámenia o začatí prípravných trhových konzultácií verejné obstarávanie antigénových rýchlotestov na nový koronavírus SARS-CoV-2. Oznámenie zverejnil rezort na svojej internetovej stránke spolu s dotazníkom, ktorý musia záujemcovia o túto zákazku vyplniť a poslať do stredy (2. 12.) do 11.00 h na e-mailovú adresu diagnosticketesty@mhsr.sk.



MH SR špecifikovalo minimálne požiadavky na diagnostický rýchlotest, minimálny obsah testovacej súpravy i miesto dodania. Súčasťou dotazníka je aj otázka, či záujemca môže dodať osem miliónov testov do 16. decembra.



Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) dostal za úlohu obstarať 16 miliónov antigénových testov na rokovaní vlády 19. novembra. Podľa premiéra Igora Matoviča (OĽANO) mal rezort hospodárstva testy obstarať k 2., 9., 16. a 31. decembru. Sulík minulý týždeň premiéra informoval, že termíny sa nedajú bez porušenia zákona splniť.