Rezort hospodárstva spustilo 2. kolo dotácií na elektronabíjačky

Bratislava 17. februára (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR vyhlásilo druhé kolo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc. O finančný príspevok na výstavbu nabíjačiek pre elektromobily môžu požiadať nielen samosprávy, ale aj podnikatelia. MH vyčlenilo na podporu spolu 650.000 eur. Výzva bude otvorená do 17. júna, informoval v pondelok tlačový odbor MH.



Do druhého kola výzvy boli presunuté aj nevyčerpané finančné prostriedky z prvého kola. O príspevok môžu po novom žiadať nielen obce, mestá, vyššie územné celky a nimi zriadené organizácie, ale aj právnické osoby – podnikateľské subjekty. "Chceme dostať na slovenské cesty čo najviac ekologických áut a uvedomujeme si, že postupné rozvíjanie nabíjacej siete je nevyhnutné. Rozšírenie okruhu oprávnených žiadateľov aj na podnikateľov vnímam preto pozitívne," uviedol minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD).



Samosprávy aj podnikatelia môžu požiadať o podporu minimálne na jednu nabíjaciu stanicu a maximálne na osem nabíjacích staníc, čo je 16 nabíjacích bodov. V prípade miest a obcí môže byť výška podpory od 2500 až do 20.000 eur. Samospráva, ktorá požiada o príspevok, musí mať 5 % vlastných zdrojov, 95 % nákladov pokryje dotácia zo štátneho rozpočtu. Pre podnikateľov je minimálna výška podpory 2500 eur a maximálna 10.000 eur, v závislosti od počtu nabíjacích bodov. Podnikateľ, ktorý požiada o príspevok, musí mať 50 % vlastných zdrojov a 50 % nákladov pokryje dotácia.



Podpora smeruje pre nabíjačky na striedavý rúd (AC) s výstupným výkonom väčším ako 11 kilowatt (kW). Podrobnosti sú zverejnené na webovej stránke MH SR aj na webe Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA), ktorá túto výzvu v spolupráci s ministerstvom administruje.



Počet nabíjačiek na elektromobily sa vďaka podpore štátu výrazne zvýši. Už vďaka prvej výzve, ktorú MH SR vyhlásilo v júli 2019, pribudnú nabíjacie stanice pre elektromobily s technológiou AC v 72 mestách a obciach. Keďže majú po dva konektory, motoristi budú mať k dispozícii nových 144 nabíjacích bodov. Cieľom MH SR je podporiť predovšetkým budovanie nabíjacích staníc mimo diaľnic a rýchlostných ciest a tiež v menej rozvinutých regiónoch.