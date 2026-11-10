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Rezort Hospodárstva: SR a ČR posilňujú spoluprácu v energetike
Slovensko aj Česko majú silnú priemyselnú tradíciu a ich ekonomiky sú úzko prepojené.
Autor TASR
Bratislava 10. novembra (TASR) - Slovensko a Česko posilňujú spoluprácu v energetike a priemysle s cieľom zabezpečiť dostupné energie, bezpečnosť dodávok ropy a plynu a konkurencieschopnosť podnikov. Na spoločnom rokovaní vlád v Bratislave to uviedli ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD) a český minister priemyslu a obchodu Karel Havlíček, pričom zdôraznili aj potrebu flexibilnejšieho využívania európskych zdrojov.
Slovensko aj Česko majú silnú priemyselnú tradíciu a ich ekonomiky sú úzko prepojené. Hoci je priemysel kľúčovým prvkom oboch ekonomík, v súčasnosti podľa ministerky Sakovej naráža na vážne problémy v podobe drahých energií a zvyšujúcich sa nákladov. Na udržanie konkurencieschopnosti domácich firiem v európskom aj globálnom priestore je preto podľa nej nevyhnutné vytvoriť prostredie, ktoré ich bude motivovať k výrobnej činnosti, investíciám a vývoju moderných technológií.
„S Českom máme prepojenú energetickú infraštruktúru, čelíme podobným problémom a spoločným postupom dokážeme presadiť viac. Ak Európska únia očakáva diverzifikáciu dodávok energií a konkurencieschopný priemysel, musí nám umožniť využívať európske zdroje na potrebné investície aj pomoc podnikom s vysokými cenami energií. Nemôže od členských štátov požadovať stále viac a zároveň im zväzovať ruky,“ uviedla po rokovaní Saková.
Slovensko-česká spolupráca podľa nej už priniesla dohody o uskladňovaní plynu či testy núdzových dodávok nafty, pričom krajiny preverujú aj reverznú prepravu ropy cez Družbu s odhadovanou investíciou 41 miliónov eur na českej strane. V budúcnosti sa zamerajú na diverzifikáciu ropných trás, posilnenie energetickej bezpečnosti a presadzovanie spoločných záujmov na pôde EÚ pre nižšie ceny energií a ochranu priemyslu.
Saková presadzuje flexibilnejšie čerpanie eurofondov na podporu energeticky náročného priemyslu a rozvoj bezpečnejšej infraštruktúry. Slovensko plánuje na tento cieľ lepšie využiť stávajúce aj nové finančné nástroje, vrátane Modernizačného fondu či schémy ETS Investment Booster.
Kľúčovou oblasťou slovensko-českej spolupráce zostáva jadrová energetika, kde si krajiny vymieňajú skúsenosti s prípravou nových blokov v Jaslovských Bohuniciach a Dukovanoch. V roku 2027 bude Bratislava hostiť Európske jadrové fórum (ENEF). Slovensko a Česko spoločne rozvíjajú aj širšie obchodné vzťahy, pričom slovenské firmy pri presadzovaní sa na českom trhu aktívne podporuje agentúra SARIO.
Slovensko aj Česko majú silnú priemyselnú tradíciu a ich ekonomiky sú úzko prepojené. Hoci je priemysel kľúčovým prvkom oboch ekonomík, v súčasnosti podľa ministerky Sakovej naráža na vážne problémy v podobe drahých energií a zvyšujúcich sa nákladov. Na udržanie konkurencieschopnosti domácich firiem v európskom aj globálnom priestore je preto podľa nej nevyhnutné vytvoriť prostredie, ktoré ich bude motivovať k výrobnej činnosti, investíciám a vývoju moderných technológií.
„S Českom máme prepojenú energetickú infraštruktúru, čelíme podobným problémom a spoločným postupom dokážeme presadiť viac. Ak Európska únia očakáva diverzifikáciu dodávok energií a konkurencieschopný priemysel, musí nám umožniť využívať európske zdroje na potrebné investície aj pomoc podnikom s vysokými cenami energií. Nemôže od členských štátov požadovať stále viac a zároveň im zväzovať ruky,“ uviedla po rokovaní Saková.
Slovensko-česká spolupráca podľa nej už priniesla dohody o uskladňovaní plynu či testy núdzových dodávok nafty, pričom krajiny preverujú aj reverznú prepravu ropy cez Družbu s odhadovanou investíciou 41 miliónov eur na českej strane. V budúcnosti sa zamerajú na diverzifikáciu ropných trás, posilnenie energetickej bezpečnosti a presadzovanie spoločných záujmov na pôde EÚ pre nižšie ceny energií a ochranu priemyslu.
Saková presadzuje flexibilnejšie čerpanie eurofondov na podporu energeticky náročného priemyslu a rozvoj bezpečnejšej infraštruktúry. Slovensko plánuje na tento cieľ lepšie využiť stávajúce aj nové finančné nástroje, vrátane Modernizačného fondu či schémy ETS Investment Booster.
Kľúčovou oblasťou slovensko-českej spolupráce zostáva jadrová energetika, kde si krajiny vymieňajú skúsenosti s prípravou nových blokov v Jaslovských Bohuniciach a Dukovanoch. V roku 2027 bude Bratislava hostiť Európske jadrové fórum (ENEF). Slovensko a Česko spoločne rozvíjajú aj širšie obchodné vzťahy, pričom slovenské firmy pri presadzovaní sa na českom trhu aktívne podporuje agentúra SARIO.