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Rezort hospodárstva: SR urýchľuje prípravu nového jadrového zdroja
Nový jadrový zdroj je jedným z najdôležitejších strategických projektov Slovenska pre nasledujúce desaťročia, povedala Saková.
Autor TASR
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Bratislava 3. júna (TASR) - Slovensko pokračuje v strategickej príprave projektu nového jadrového zdroja (NJZ). Ministerstvo hospodárstva (MH) SR organizuje v Bratislave v dňoch 3. - 4. júna medzinárodný workshop zameraný na prípravu a realizáciu veľkých jadrových projektov, ktorý spojí predstaviteľov štátu, amerického jadrového priemyslu, expertov na financovanie, reguláciu, projektové riadenie a dodávateľské reťazce. Podujatie sa uskutoční v rámci slovensko-amerického strategického dialógu v oblasti civilnej jadrovej energetiky nadväzujúceho na medzivládnu dohodu medzi SR a USA. Informoval o tom tlačový odbor MH SR.
Workshop sa zameria na kľúčové oblasti úspešnej realizácie nových jadrových projektov - projektové riadenie, financovanie, governance, povoľovacie procesy v EÚ, riadenie rizík, stakeholder management, ako aj pripravenosť priemyslu a budovanie dodávateľských reťazcov. Súčasťou diskusií budú aj skúsenosti z prípravy jadrových projektov v Európe vrátane Poľska a Bulharska.
„Nový jadrový zdroj je jedným z najdôležitejších strategických projektov Slovenska pre nasledujúce desaťročia. Ide o investíciu do energetickej bezpečnosti štátu, stability cien energií, konkurencieschopnosti priemyslu aj dlhodobej prosperity krajiny. Našou ambíciou je pripraviť tento projekt profesionálne, transparentne a v úzkej spolupráci s najlepšími medzinárodnými partnermi, ktorí majú praktické skúsenosti s realizáciou veľkých jadrových projektov vo svete. Rovnako zodpovedne pristupujeme aj k otázke financovania projektu. Pri takto významnej investícii musí energetická bezpečnosť ísť ruka v ruke s ekonomickou udržateľnosťou a ochranou verejných financií,“ uviedla podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD).
Cieľom workshopu je vytvoriť na Slovensku funkčný projektový ekosystém pre prípravu nového jadrového zdroja - prostredie, v ktorom budú od začiatku koordinovane spolupracovať štát, investor, priemysel, finančné inštitúcie, regulátori aj projektoví partneri. Workshop nie je zameraný na výber konkrétnej technológie ani dodávateľa.
Na podujatí vystúpia experti z popredných medzinárodných spoločností a inštitúcií združených v americkej Nuclear Energy Institute, reprezentujúcej jadrový priemysel, ako aj odborníci na projektové financovanie, governance a povoľovacie procesy v EÚ. Súčasťou programu budú aj rokovania medzi slovenskými spoločnosťami a predstaviteľmi amerického jadrového priemyslu o možnostiach zapojenia slovenského priemyslu do budúcich dodávateľských reťazcov.
„Medzinárodné skúsenosti ukazujú, že úspech veľkých jadrových projektov stojí predovšetkým na kvalite prípravy a koordinácie všetkých partnerov už v úvodných fázach projektu. Práve preto chceme na Slovensku vytvoriť silné partnerstvá medzi štátom, priemyslom, investormi a technologickými partnermi ešte pred prijatím finálnych investičných rozhodnutí,“ uzavrela Saková.
MH SR dodalo, že Slovensko dlhodobo patrí medzi krajiny s vysokým podielom jadrovej energetiky a NJZ predstavuje jeden z kľúčových projektov budúcej energetickej bezpečnosti a konkurencieschopnosti SR.
Workshop sa zameria na kľúčové oblasti úspešnej realizácie nových jadrových projektov - projektové riadenie, financovanie, governance, povoľovacie procesy v EÚ, riadenie rizík, stakeholder management, ako aj pripravenosť priemyslu a budovanie dodávateľských reťazcov. Súčasťou diskusií budú aj skúsenosti z prípravy jadrových projektov v Európe vrátane Poľska a Bulharska.
„Nový jadrový zdroj je jedným z najdôležitejších strategických projektov Slovenska pre nasledujúce desaťročia. Ide o investíciu do energetickej bezpečnosti štátu, stability cien energií, konkurencieschopnosti priemyslu aj dlhodobej prosperity krajiny. Našou ambíciou je pripraviť tento projekt profesionálne, transparentne a v úzkej spolupráci s najlepšími medzinárodnými partnermi, ktorí majú praktické skúsenosti s realizáciou veľkých jadrových projektov vo svete. Rovnako zodpovedne pristupujeme aj k otázke financovania projektu. Pri takto významnej investícii musí energetická bezpečnosť ísť ruka v ruke s ekonomickou udržateľnosťou a ochranou verejných financií,“ uviedla podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD).
Cieľom workshopu je vytvoriť na Slovensku funkčný projektový ekosystém pre prípravu nového jadrového zdroja - prostredie, v ktorom budú od začiatku koordinovane spolupracovať štát, investor, priemysel, finančné inštitúcie, regulátori aj projektoví partneri. Workshop nie je zameraný na výber konkrétnej technológie ani dodávateľa.
Na podujatí vystúpia experti z popredných medzinárodných spoločností a inštitúcií združených v americkej Nuclear Energy Institute, reprezentujúcej jadrový priemysel, ako aj odborníci na projektové financovanie, governance a povoľovacie procesy v EÚ. Súčasťou programu budú aj rokovania medzi slovenskými spoločnosťami a predstaviteľmi amerického jadrového priemyslu o možnostiach zapojenia slovenského priemyslu do budúcich dodávateľských reťazcov.
„Medzinárodné skúsenosti ukazujú, že úspech veľkých jadrových projektov stojí predovšetkým na kvalite prípravy a koordinácie všetkých partnerov už v úvodných fázach projektu. Práve preto chceme na Slovensku vytvoriť silné partnerstvá medzi štátom, priemyslom, investormi a technologickými partnermi ešte pred prijatím finálnych investičných rozhodnutí,“ uzavrela Saková.
MH SR dodalo, že Slovensko dlhodobo patrí medzi krajiny s vysokým podielom jadrovej energetiky a NJZ predstavuje jeden z kľúčových projektov budúcej energetickej bezpečnosti a konkurencieschopnosti SR.