Rezort hospodárstva ubezpečuje, že monitoruje aktuálne dodávky plynu

Bratislava 23. februára (TASR) – Aktuálna napätá situácia medzi Ruskom a Ukrajinou má vplyv aj na svetové hospodárstvo a dodávky energií. Slovenská republika preto pozorne monitoruje aktuálne dodávky ropy a plynu. Informoval o tom tlačový odbor Ministerstva hospodárstva (MH) SR.



"V súčasnosti nie je dôvod na paniku. Dodávky v rámci Európy sú zatiaľ stabilné. Odberateľov môžeme ubezpečiť, že plynu máme dostatok," skonštatoval štátny tajomník rezortu hospodárstva Karol Galek.



Z pohľadu ropy Slovensko svoj postup koordinuje s ďalšími krajinami, či už v rámci Európskej únie (EÚ) alebo v rámci Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA), aby v prípade potreby mohol byť aktivovaný kolektívny núdzový mechanizmus IEA. V rámci tohto procesu by podľa MH mohli byť uvoľnené aj rezervy zo Strategických ropných rezerv (The Strategic Petroleum Reserve) v Spojených štátoch amerických, ktoré disponujú najväčšou núdzovou zásobou ropy na svete.



Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) v stredu po rokovaní vlády rovnako uistil, že Slovensko má v súčasnosti dostatočné zásoby plynu, ropy aj jadrového paliva. Rezort hospodárstva má podľa ministra pripravený scenár pre prípad prerušenia dodávok surovín z Ruskej federácie, no aktuálne podľa neho žiadne výpadky nehrozia.