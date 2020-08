Rezort hospodárstva: Úspora financií prepúšťaním je posledné riešenie

Bratislava 22. augusta (TASR) – Ministerstvo hospodárstva (MH) SR podobne ako ostatné rezorty zníži na budúci rok výdavky o desať percent, tak ako sa na tom zhodli koaličné strany. Zatiaľ však nepadlo rozhodnutie o možnom znižovaní počtu pracovníkov. Informovala o tom hovorkyňa rezortu Katarína Svrčeková. Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) na sociálnej sieti označil za svoj cieľ zoštíhlenie štátnej správy.



"Koaličné strany sa dohodli, že na budúci rok ušetria desať percent nákladov, a to nižšími výdavkami na tovary, služby a mzdy. Dohoda sa týka všetkých ministerstiev a ich podriadených organizácií. Úspora financií prepúšťaním je posledné riešenie a v tejto chvíli je preto predčasná otázka, koľkých ľudí by sa to malo týkať," uviedla Svrčeková.



Šéf rezortu však pravdepodobne s poklesom počtu pracovníkov nielen na svojom ministerstve ráta. "Za posledných 15 rokov štátna správa len bujnela a bujnela. Mojím cieľom je zoštíhliť ju minimálne o desať percent, ideálne o 20 %. O toto som požiadal aj všetkých našich nominantov," uviedol Sulík minulý týždeň na sociálnej sieti.



O šetrenie aj vzhľadom na pokles výkonu ekonomiky požiadal svojich kolegov ešte v polovici júna minister financií Eduard Heger (OĽANO). Priblížil, že úspory by mali byť radovo v stovkách miliónov eur. "V Programe stability sme zadefinovali, že je potrebné konsolidovať. Potrebujeme sa dohodnúť, čo konkrétne bude súčasťou konsolidácie, ale jasne sme povedali, že začneme tým, že štát bude šetriť na sebe," povedal vtedy Heger. Šetrenie by sa podľa jeho slov malo dotknúť služieb, tovarov a malo by byť zamerané aj na efektivitu zamestnancov.



Sulík zdôraznil, že na tento krok je už najvyšší čas a jeho rezort túto ambíciu určite dodrží. "Za ministerstvo hospodárstva plus všetky úrady, ktoré pod ministerstvo spadajú, tak hovorím, že toto bude dodržané. To sú stovky miliónov eur, ktoré majú byť usporené," doplnil Sulík. Každé ministerstvo bude podľa jeho slov postupovať tak, ako mu to najlepšie vyhovuje. "Dôležité je, že máme spoločný cieľ, a to je znížiť náklady o desať percent. Je na to najvyšší čas," zhodnotil Hegerove plány v júni Sulík.