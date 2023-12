Rezort hospodárstva: V Hornej Strede vyrastie nový priemyselný park

Bratislava 13. decembra (TASR) - Vláda na svojom utorkovom (12. 12.) rokovaní schválila štatút významnej investície pre investičný projekt "Horná Nitra Industrial Park". Prípravou nového priemyselného parku v Hornej Strede v okrese Nové Mesto nad Váhom Ministerstvo hospodárstva (MH) SR reaguje na nižšiu konkurencieschopnosť Slovenska pri získavaní strategických investícií s vyššou pridanou hodnotou, uviedol v stredu rezort.



Investíciu v celkovej výške miliardy eur do výroby batériových modulov pre elektromobily v Hornej Strede začala ešte na jar posudzovať nemecká automobilka Porsche.



"Je našou maximálnou snahou pripraviť Slovensko na príchod nových investorov. Verím, že park vytvorí ideálne prostredie pre nové investície, ale i inovácie a prispeje k posilneniu našej konkurencieschopnosti," uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).



Nový priemyselný park v Hornej Strede má mať rozlohu takmer 75 hektárov a na jeho vybudovanie je vyčlenených 28,19 milióna eur. "Cieľom prípravy územia nového priemyselného parku je vytvorenie podmienok pre akvizície investícií v oblasti sofistikovanej výroby, služieb a výskumno-vývojových aktivít. Realizácia priemyselného parku bude pozostávať primárne z výkupov pozemkov, prieskumných činností a výstavby súvisiacej dopravnej a technickej infraštruktúry," spresnilo MH.



Prvá fáza investície do vývoja a výroby batériových modulov pre automobily skupiny Porsche sa realizuje severne od nového priemyselného parku. Druhá fáza výstavby, ktorú Porsche plánuje a posudzuje, by sa mohla začať budúci rok. V prípade jej realizácie už súčasné územie v Hornej Strede neumožňuje spoločnosti ďalšiu expanziu. Podľa rezortu hospodárstva preto spoločnosť Porsche Smart Battery Shop zriadenie nového strategického územia privítala.



Skupina Porsche je taktiež pripravená rokovať s rezortom hospodárstva o možnosti realizovať ďalšie projekty v novom priemyselnom parku na Hornej Nitre tak, aby v horizonte dvoch až troch rokov mohla pokračovať v ďalšom rozširovaní vývoja a výroby na Považí. Potenciálne investície v ďalších fázach by sa tak podľa MH rádovo mohli pohybovať v stovkách miliónov eur.