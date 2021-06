Rezort hospodárstva: Vedenie sa nestotožňuje so závermi kontroly NKÚ

Bratislava 4. júna (TASR) - Súčasné vedenie Ministerstva hospodárstva (MH) SR sa nestotožňuje so závermi kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, ktoré sa týkajú už obdobia po jeho nástupe na jar 2020. Uviedla to pre TASR Katarína Matejková, hovorkyňa MH SR, v reakcii na zistenia NKÚ týkajúcich sa podpory investícií cez štátne eseročky.



Zdôraznila, že pokiaľ ide o dlhšie časové obdobie, súčasné vedenie rezortu (hospodárstva) si nedovolí komentovať a jednoznačne vyvodzovať závery, keďže týchto procesov nebolo priamo účastné. V každom prípade je podľa nej MH SR pripravené spolupracovať a predložiť všetky požadované informácie kompetentným orgánom.



"Pripomíname, že po nástupe nového vedenia na rezort hospodárstva prišlo aj k zmene vo vedení spoločností MH Invest a MH Invest II. Nové vedenia od nástupu prijímali opatrenia na zefektívnenie svojho fungovania a nakladania so štátnym majetkom," upozornila Matejková.



Okrem iného podľa hovorkyne prišlo k zlúčeniu spoločnosti InvEast SK, s. r. o., a MH Invest II. Obe spoločnosti boli so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti MH SR a mali jedného konateľa, tento krok bol preto prirodzeným vyústením snahy o zoštíhľovanie a zefektívnenie fungovania. Spoločnosti MH Invest II sa podarilo dosiahnuť pod novým vedením aj úspory na mzdách a poskytovaných službách.



Návrh zrušiť spoločnosť MH Invest, s. r. o., bez likvidácie a zlúčiť ju s MH Invest II, s. r. o., si podľa Matejkovej vyžaduje dôsledné právne a ekonomické posúdenie a analýzu. K takémuto kroku by mohlo podľa nej dôjsť až vtedy, keď pominú riziká, ktoré môžu vyplynúť z predčasného zlúčenia, pretože každá spoločnosť plnila a plní špecifické úlohy. Spoločnosť MH Invest má okrem iného na starosti úlohy spojené s plnením záväzkov voči automobilke v Nitre. Po naplnení tejto činnosti by mohla správcovskú časť svojho poslania zabezpečovať aj z pozície zlúčenej spoločnosti.



Dodala, že spoločnosti MH Invest sa po nástupe nového vedenia podarilo racionalizačnými krokmi ušetriť v minulom roku takmer 200.000 eur a "rozbehnúť" viaceré "spiace" projekty - napríklad procesne vyriešiť výstavbu tzv. People centra, ktoré má priniesť služby do Strategického parku Nitra. Táto spoločnosť pripravovala tiež podklady pre proces schválenia zámeru vybudovať priemyselný park v katastri Rimavskej Soboty.



Riaditeľka odboru komunikácie NKÚ SR Janka Burdová informovala, že spôsob podpory investičných projektov, ktorý sa realizuje cez rôzne spoločnosti s ručením obmedzeným (s. r. o.) Ministerstva hospodárstva SR zo štátneho rozpočtu, nie je udržateľný a prehľadný. NKÚ SR podľa nej nemôže po preverení fungovania MH Invest, s. r. o., a MH Invest II, s. r. o., a ich zakladateľa potvrdiť hospodárnosť ani efektívnosť ich finančného riadenia a kontroly.



Burdová spresnila, že tržby týchto spoločností už dlhodobo nepokrývajú ani náklady na vlastnú prevádzku. Ich dlhodobým stratám nevenovali pozornosť dozorné rady ani valné zhromaždenia. Svoje úlohy, ako napríklad výkup, sceľovanie a predaj pozemkov, či výstavba a údržba priemyselných parkov (napríklad Nitra či Haniska), pritom plnili zadávaním externým dodávateľom.