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Rezort hospodárstva: Viaceré návrhy výrobcov tepla boli akceptované
SZVT 20. júla uviedol, že novela zákona o teple ohrozuje dlhodobú udržateľnosť prevádzky systémov CZT, ktoré dnes zabezpečujú vykurovanie a dodávku teplej vody pre asi 2,3 milióna obyvateľov.
Autor TASR
Bratislava 21. júla (TASR) - Viaceré návrhy Slovenského zväzu výrobcov tepla (SZVT) boli zo strany Ministerstva hospodárstva (MH) SR v rámci pripomienkového konania k návrhu novely zákona o tepelnej energetike akceptované. Uviedol to v utorok tlačový odbor MH SR v reakcii na pondelkové (20. 7.) vyjadrenia zväzu výrobcov tepla.
„Iný pohľad je na tie pripomienky, ktoré môžu zásadným spôsobom negatívne ovplyvniť koncového spotrebiteľa tepla (jednostranné ukončenie zmluvy zo strany dodávateľa tepla). Aktuálny návrh pritom sprísňuje výstavbu decentralizovaných zdrojov tepla na vymedzenom území a zvyšuje tak ochranu pre spotrebiteľov v centrálnom zásobovaní teplom (CZT),“ priblížilo ministerstvo hospodárstva.
MH SR zdôraznilo, že dlhodobo podporuje rozvoj CZT aj prostredníctvom finančných nástrojov. „V rámci výberového konania na podporu zariadení výrobcov elektriny s právom na podporu boli úspešné projekty s celkovým inštalovaným výkonom 186,4 megawattu. Významná podpora smeruje do teplárenstva aj z Modernizačného fondu, z ktorého je na tento účel vyčlenená približne jedna miliarda eur. Na uvedenú podporu boli doteraz vyhlásené už tri výzvy zahŕňajúce zdroje na výrobu tepla a elektriny a rozvody tepla s celkovým rozpočtom 400 miliónov eur. Posledná výzva s rozpočtom 150 miliónov eur bola uzavretá 19. júna tohto roka,“ informoval rezort hospodárstva.
Tlačový odbor MH SR zároveň podčiarkol, že novela zákona o tepelnej energetike bola pripravená predovšetkým s cieľom transponovať do slovenskej legislatívy európske smernice o energetickej efektívnosti a energetickej hospodárnosti budov. Zároveň zohľadňuje aj poznatky z aplikačnej praxe. Navrhované zmeny upravujú najmä definíciu účinného systému CZT, pravidlá poskytovania informácií vo vyúčtovaní tepla či vypracúvanie komplexného posudzovania vykurovania a chladenia na Slovensku.
MH SR dodalo, že súčasťou návrhu je aj sprísnenie podmienok výstavby nových decentralizovaných zdrojov tepla vo vymedzených územiach CZT. Oproti pravidlám platným od roku 2022 ide o prísnejšie nastavenie, ktorého cieľom je chrániť existujúce systémy CZT a zároveň predchádzať zvyšovaniu nákladov pre spotrebiteľov, ktorí zostávajú na tieto systémy pripojení.
SZVT 20. júla uviedol, že novela zákona o teple ohrozuje dlhodobú udržateľnosť prevádzky systémov CZT, ktoré dnes zabezpečujú vykurovanie a dodávku teplej vody pre asi 2,3 milióna obyvateľov. MH SR podľa SZVT odmietlo do novely zákona o teple zapracovať viaceré zásadné pripomienky SZVT, ktoré mali vytvoriť jasné a spravodlivé pravidlá v sektore teplárenstva, podporiť plnenie klimatických cieľov a zároveň chrániť domácnosti pred rastom cien tepla v budúcnosti.
„Iný pohľad je na tie pripomienky, ktoré môžu zásadným spôsobom negatívne ovplyvniť koncového spotrebiteľa tepla (jednostranné ukončenie zmluvy zo strany dodávateľa tepla). Aktuálny návrh pritom sprísňuje výstavbu decentralizovaných zdrojov tepla na vymedzenom území a zvyšuje tak ochranu pre spotrebiteľov v centrálnom zásobovaní teplom (CZT),“ priblížilo ministerstvo hospodárstva.
MH SR zdôraznilo, že dlhodobo podporuje rozvoj CZT aj prostredníctvom finančných nástrojov. „V rámci výberového konania na podporu zariadení výrobcov elektriny s právom na podporu boli úspešné projekty s celkovým inštalovaným výkonom 186,4 megawattu. Významná podpora smeruje do teplárenstva aj z Modernizačného fondu, z ktorého je na tento účel vyčlenená približne jedna miliarda eur. Na uvedenú podporu boli doteraz vyhlásené už tri výzvy zahŕňajúce zdroje na výrobu tepla a elektriny a rozvody tepla s celkovým rozpočtom 400 miliónov eur. Posledná výzva s rozpočtom 150 miliónov eur bola uzavretá 19. júna tohto roka,“ informoval rezort hospodárstva.
Tlačový odbor MH SR zároveň podčiarkol, že novela zákona o tepelnej energetike bola pripravená predovšetkým s cieľom transponovať do slovenskej legislatívy európske smernice o energetickej efektívnosti a energetickej hospodárnosti budov. Zároveň zohľadňuje aj poznatky z aplikačnej praxe. Navrhované zmeny upravujú najmä definíciu účinného systému CZT, pravidlá poskytovania informácií vo vyúčtovaní tepla či vypracúvanie komplexného posudzovania vykurovania a chladenia na Slovensku.
MH SR dodalo, že súčasťou návrhu je aj sprísnenie podmienok výstavby nových decentralizovaných zdrojov tepla vo vymedzených územiach CZT. Oproti pravidlám platným od roku 2022 ide o prísnejšie nastavenie, ktorého cieľom je chrániť existujúce systémy CZT a zároveň predchádzať zvyšovaniu nákladov pre spotrebiteľov, ktorí zostávajú na tieto systémy pripojení.
SZVT 20. júla uviedol, že novela zákona o teple ohrozuje dlhodobú udržateľnosť prevádzky systémov CZT, ktoré dnes zabezpečujú vykurovanie a dodávku teplej vody pre asi 2,3 milióna obyvateľov. MH SR podľa SZVT odmietlo do novely zákona o teple zapracovať viaceré zásadné pripomienky SZVT, ktoré mali vytvoriť jasné a spravodlivé pravidlá v sektore teplárenstva, podporiť plnenie klimatických cieľov a zároveň chrániť domácnosti pred rastom cien tepla v budúcnosti.