Rezort hospodárstva vyhlásil výzvu na podporu podnikov na hornej Nitre

Nováky 13. februára (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR vyhlásilo vo štvrtok výzvu na podporu malých a stredných podnikateľov na hornej Nitre. Na nákup technológií pre firmy vyčlenilo z fondov Európskej únie desať miliónov eur. Informoval o tom vo štvrtok na brífingu po návšteve Banskej mechanizácie a elektrifikácie v Novákoch minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD).



"Každý podnikateľ, ktorý podniká na území hornej Nitry, v okresoch Prievidza a Partizánske, bude môcť požiadať ministerstvo hospodárstva o nenávratnú dotáciu z európskych fondov, maximálne v objeme 200.000 eur. Tieto peniaze môže využiť na nákup technológií, technologický rozvoj a inovácie, zvýšenie konkurencieschopnosti, informačnú spoločnosť a podporu výskumných, vývojových kapacít," uviedol Žiga.



Rezort tak podľa neho bude môcť podporiť 50 projektov. "Táto výzva bude organizovaná v niekoľkých kolách. Uzávierka prvého kola je 30. apríla. Do tohto obdobia sa budú môcť podnikatelia hlásiť o peniaze. V prípade, že nebude vyčerpaných desať miliónov, ďalšie kolo bude 30. júna," avizoval.



Podmienkou na získanie financií nie je podľa Žigu tvorba nových pracovných miest, podnikatelia budú mať možnosť inovovať svoj výrobný proces a prispôsobovať sa na priemysel 4.0, automatizáciu a robotizáciu.



"Uvedomujeme si, že tento región bude prechádzať postupnou transformáciou a z hľadiska štátnej pomoci má štát možnosť podporiť investície v danom regióne intenzitou len 25 percent. Požiadali sme Európsku komisiu, aby bol na prechodné obdobie tento strop 25 percent, a podobne ako je to v niektorých iných regiónoch Európy, bola možnosť poskytnúť štátnu pomoc až do 50 percent," ozrejmil ďalej šéf rezortu hospodárstva.



Ministerstvo podľa neho momentálne rokuje s Európskou komisiou o tom, aby štátu vyšla v ústrety a ten mohol pomôcť podnikateľom alebo tým, ktorí chcú investovať v regióne. "Verím, že to pomôže tomuto regiónu," dodal.