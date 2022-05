Rezort hospodárstva vyhlásil výzvu na výstavbu obnoviteľných zdrojov

Bratislava 12. mája (TASR) – Ministerstvo hospodárstva vyhlásilo prvú výzvu na výstavbu nových obnoviteľných zdrojov energie (OZE) z plánu obnovy a odolnosti. Rezort podporí projekty celkovou sumou 18 miliónov eur bez ohľadu na technológiu, jediným kritériom by mala byť najnižšia cena na výrobu energie. Vo štvrtok o tom na tlačovej konferencii informoval štátny tajomník rezortu Karol Galek.



"Cieľom je, aby sme si zvýšili podiel vyrobenej elektriny z takýchto zdrojov do roku 2026 minimálne o ďalších 120 megawattov," priblížil Galek. Tento výkon sa však nevzťahuje iba na aktuálnu výzvu. Aj súčasná suma 18 miliónov eur bude v ďalších výzvach navýšená na celkovo približne 122 miliónov eur. Podporené budú inštalácie nových OZE od výkonu 500 kilowattov až do 50 megawattov. Maximálna výška podpory je stanovená na tri milióny eur.



Galek zdôraznil, že výzva je technologicky neutrálna a rezort nebude rozlišovať, či je energia vyrobená zo slnka, vetra, biomasy či bioplynu. "Výzva je určená pre všetkých podnikateľov, či už ide o fyzické alebo právnické osoby a takisto aj samospotrebiteľov," dodal Galek. Práve tento druh výroby, kde sa elektrina spotrebuje priamo na mieste, je podľa štátneho tajomníka najefektívnejší.



O podporu bude možné žiadať na celom území Slovenska. Základným kritériom je podľa Galeka nákladová efektívnosť výroby elektriny, kde náklady na vyrobenú megawatthodinu by nemali prekročiť 27 eur. Ďalším kritériom bude nenarušenie prírody. Výroba energie musí byť trvalo udržateľná.