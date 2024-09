Rezort hospodárstva: Vyššie ceny plynu sa dotknú časti domácností

Bratislava 19. septembra (TASR) - Zvýšené ceny plynu a tepla sa dotknú niektorých domácností. Ministerstvo hospodárstva (MH) SR preto pripravuje systém pomoci pre ľudí, ktorí to najviac potrebujú. Taktiež sa snaží zabezpečiť cenovo výhodný plyn z východu. Informovala o tom vo štvrtok hovorkyňa rezortu Mária Pavlusík.



"MH SR dlhodobo upozorňuje na to, že pre zlý stav verejných financií, ktoré sme zdedili po bývalých vládach, nebude možné udržať kompenzácie vysokých cien energií pre všetky domácnosti a časti domácnosti sa dotknú zvýšené ceny plynu a tepla," uviedla hovorkyňa.



Dodala, že práve pre limitovanie nárastu cien na budúci rok robí rezort všetko pre to, aby zabezpečil cenovo výhodný plyn z východu. Aj preto bude šéfka rezortu Denisa Saková (Hlas-SD) v pondelok (23. 9.) v Azerbajdžane opäť rokovať o dodávke plynu z tejto oblasti.



Ministerstvo vysvetlilo, že výsledná cena plynu pre domácnosti závisí nielen od ceny komodity, ale aj od prepravných nákladov a ďalších zložiek, ktoré Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) SR aktuálne posudzuje. "Preto dnes ešte nie je možné definitívne povedať sumu, o koľko bude rásť cena pre domácnosti a aj v samotnej prognóze Inštitútu finančnej politiky (IFP), na ktorú sa opozícia odvoláva, je jasne uvedené, že ide iba o technický predpoklad," podotkla hovorkyňa.



MH SR zároveň deklarovalo, že pripravuje systém pomoci s cenami energií pre ľudí, ktorí to najviac potrebujú. O výške a štruktúre tejto pomoci rezort stále rokuje s Ministerstvom financií SR, ako aj s ďalšími štátnymi inštitúciami.



Poslanec Národnej rady SR za hnutie Slovensko Július Jakab spolu s lídrom hnutia Igorom Matovičom vo štvrtok informovali o tom, že slovenské domácnosti čaká v budúcom roku najväčší nárast cien plynu v histórii, a to o 30 %. Dozvedeli sa o tom na základe analýzy IFP, ktorá bola zverejnená vo štvrtok.