Rezort hospodárstva vysúťažil návrh pavilónu na výstave EXPO Osaka

Bratislava 15. júna (TASR) - Slovenský pavilón na svetovej výstave EXPO 2025 v japonskej Osake bude mať približne 950 štvorcových metrov a bude využívať prvky slovenskej, ale aj japonskej architektúry. V súťaži o najlepší návrh slovenského pavilónu zvíťazila spoločnosť Expo Line, informovalo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR.



"Expresívnym vonkajším tvarom i pôdorysom pavilónu sa bude Slovensko prezentovať ako dynamicky sa rozvíjajúca a moderná krajina. Zjednocujúcim prvkom bude použitý konštrukčný i vonkajší pohľadový materiál - drevo, ktorý je tradičným stavebným materiálom tak na Slovensku, ako aj v Japonsku," uviedol rezort hospodárstva.



Slovenský pavilón bude orientovaný do hlavnej promenády a stavba bude osadená tak, aby vytvárala pre návštevníkov relaxačný priestor so zeleňou, lavičkami a fontánkami. Pri hlavnom vstupe bude osadene pódium, využiteľné na hudobne produkcie a iné predstavenia.



O účasti Slovenska na svetovej výstave EXPO 2025 Osaka rozhodla vláda v októbri 2022. Hlavnou témou očakávaného ročníka bude "Vytváranie budúcej spoločnosti pre naše životy", a to najmä s ohľadom na inovácie, robotizáciu, priemysel 4.0, vedu, výskum, mobilitu či pokrokové technológie.