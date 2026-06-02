Rezort hospodárstva zverejnil prvý balík na podporu ekonomiky
Týkajú sa napríklad cien elektriny, využitia modernizačného fondu, znižovania byrokracie či zvýšenia balíka financií pre energeticky náročné podniky z výnosov predaja emisných povoleniek.
Autor TASR
Bratislava 2. júna (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR zverejnilo balík opatrení na podporu rastu slovenskej ekonomiky, ktorým sa bude v utorok zaoberať Hospodárska a sociálna rada vlády SR (tripartita). Týkajú sa napríklad cien elektriny, využitia modernizačného fondu, znižovania byrokracie či zvýšenia balíka financií pre energeticky náročné podniky z výnosov predaja emisných povoleniek. Všetky zmeny sú súčasťou jedného návrhu zákona.
„Návrh zákona obsahuje prvý súbor opatrení zameraných na znižovanie nákladov podnikateľského sektora v rozsahu zníženia spotrebnej dane z elektriny, ako aj zjednodušením alebo zrušením niektorých byrokratických oznamovacích a administratívnych povinností podnikateľských subjektov,“ uviedlo Ministerstvo hospodárstva SR v predkladacej správe k novej legislatíve.
Opatrenia majú podľa rezortu hospodárstva priniesť zníženie energetických a administratívnych nákladov podnikov, zvýšenie investičnej aktivity a podpory inovácií či zlepšenie podmienok pre podnikanie a zníženie byrokratickej záťaže. Výsledkom by mala byť aj lepšia dostupnosť pracovnej sily vrátane kvalifikovaných pracovníkov zo zahraničia, posilnenie regionálneho rozvoja a efektívnejšie využívanie verejných a európskych zdrojov.
V oblasti energetiky MH navrhuje analyzovať vhodnosť nastavenia taríf za prevádzkovanie systému a za systémové služby (TPS a TSS), zvýšenie prostriedkov z Modernizačného fondu na modernizáciu prenosovej a distribučnej sústavy či preskúmanie možnosti využitia silovej elektriny zo zdrojov vo vlastníctve štátu pre priemysel. K tomuto balíku patrí aj zvýšenie schémy na kompenzáciu nepriamych nákladov oxidu uhličitého z Environmentálneho fondu.
Podporiť investície by podľa materiálu malo napríklad aj zriadenie Slovenského fondu regionálneho rozvoja, zriadenie Inovačného fondu pre slovenské regióny či grantová podpora pre vysoko inovatívne projekty. Ministerstvo financií by malo do konca septembra preskúmať možnosti na zatraktívnenie daňovo-odpisovej politiky Slovenska a možnosti zvýšenia a flexibility superodpočtu na výskum a vývoj.
Ministerstvo školstva má podľa predloženého materiálu preskúmať možnosti administratívnych opatrení na zefektívnenie a urýchlenie procesu uznávania dokladov o vzdelaní. V oblasti trhu práce by sa mali prehodnotiť aj jazykové požiadavky pri uznávaní zahraničných kvalifikácií cudzincov.
Ďalšími bodmi navrhovaných opatrení sú napríklad revízia zastaraných technických noriem STN, systémová revízia a deregulácia BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci), ale aj zjednodušenie administratívnej evidencie pri nakladaní s malým množstvom odpadu či zníženie administratívnej záťaže pri bežných, resp. nízkorizikových projektoch v oblasti zariadení na úpravu a spracovanie ostatných odpadov. Podnikateľom by malo pomôcť aj navrhované zníženie sankcie za neplnenie povinností voči Štatistickému úradu SR.
K opatreniam rezort hospodárstva zaradil aj tie návrhy zákonov, ktoré už sú predložené v Národnej rade SR. Ide napríklad o zavedenie možnosti zakladať spoločnosť s ručením obmedzeným od 16 rokov, upravenie informačnej povinnosti o inteligentných meracích systémoch zo strany dodávateľa elektriny či o úpravu režimu minimálnych odvodov pre samostatne zárobkovo činné osoby s ohľadom na výšku ich príjmu.
