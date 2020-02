Rezort hospodárstva podporí podniky s energeticky náročnou výrobou

Bratislava 5. februára (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR pokračuje v podpore podnikov s energeticky náročnou výrobou. Po vlaňajšom prvom kole vyhlásil v stredu rezort už druhú výzvu na predkladanie žiadostí na poskytnutie kompenzácie za tarifu za prevádzkovanie systému oprávneným podnikom. Žiadosti môžu firmy predkladať do 30. júna. Rezort vyčlenil na podporu týchto firiem, podobne ako vlani, 40 miliónov eur, informoval hovorca MH Maroš Stano.



Slovenské firmy dlhodobo poukazovali na vysoké ceny energií na Slovensku. "Naším cieľom je prispieť aj týmto opatrením k zvyšovaniu konkurencieschopnosti podnikov zo Slovenska na európskom, ale aj svetovom trhu," uviedol minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD).



Kompenzácie sa týkajú sa vybraných odvetví podľa zoznamu z Usmernenia Európskej komisie o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky na roky 2014 – 2020. "Podniky teda neurčuje a nenavrhuje ministerstvo, ale ide o transparentnú a nediskriminačnú podporu pre všetkých žiadateľov, ktorí splnia podmienky na poskytnutie," zdôraznil minister hospodárstva.



Ide najmä o podniky z odvetví ako napríklad železiarstvo, oceliarstvo, metalurgia neželezných kovov, výroba cementu, chemický priemysel, výroba celulózy a papiera, drevársky priemysel, ale aj podniky zaoberajúce sa recykláciou materiálov. Podmienkou pridelenia kompenzácie je tiež spotreba elektriny najmenej vo výške jednej gigawatthodiny (GWh) v predchádzajúcom roku.



Žiga pripomenul, že cena elektriny pre domácnosti patrí Slovensko k najnižším v EÚ, no v prípade priemyslu je to inak. "Na rozdiel od niektorých iných krajín vláda odmieta, aby sa na dotácie na zelenú elektrinu skladali občania v cenách elektriny," uviedol minister. „Na druhej strane sa náš priemysel dostal do horšej pozície v porovnaní so zahraničnou konkurenciou. Preto sme presadili kompenzácie," vysvetlil Žiga.



Prvú výzvu na kompenzáciu cien energeticky náročným podnikom ministerstvo hospodárstva vyhlásilo koncom júna minulého roka. Kompenzáciu nakoniec získalo 76 spoločností. Ministerstvo predpokladá, že v tomto roku bude záujem väčší.