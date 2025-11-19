< sekcia Ekonomika
Rezort hospodárstva:Štát podporuje účinnejšiu výrobu tepla a elektriny
Podpora je taktiež limitovaná i rozsahovo - poskytnutá môže byť iba na zariadenia s celkovým inštalovaným výkonom do 220 megawattov.
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - Podpora vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla (VÚ KVET), ktorá sa poskytuje formou výberového konania zverejneného Ministerstvom hospodárstva (MH) SR, je dôležitým krokom k modernizácii slovenských teplární a k ich prechodu na účinné systémy centrálneho zásobovania teplom (CZT). MH tak reagovalo na kritiku opozičnej strany SaS, podľa ktorej Slovensko prevádzkovú podporu výroby elektriny zo zemného plynu nepotrebuje.
„Takáto modernizácia je nevyhnutná nielen na znižovanie spotreby paliva a emisií, ale aj na splnenie požiadaviek európskej legislatívy - konkrétne smernice o energetickej efektívnosti a smernice o podpore obnoviteľných zdrojov energie. Ide teda o proces, ktorý Slovensko musí realizovať, a zároveň z neho budú profitovať mestá, podniky aj domácnosti napojené na CZT,“ uviedol rezort hospodárstva.
SaS upozornila na výšku podpory, kde štát ráta s dotovaním cien vyrobenej elektriny až do výšky 119 eur za megawatthodinu (MWh). Rezort hospodárstva však spresnil, že výška podpory sa neurčuje vopred a vzniká až vo výberovom konaní, kde podporu získajú tie zariadenia, ktoré ponúknu najnižšiu cenu. Maximálna cena je pritom zastropovaná na úrovni 119,08 eura za MWh. „Zároveň platí pravidlo, že v prípade vyššej ceny elektriny na trhu, ako je vysúťažená podporná cena, nebude štát poskytovať žiadnu podporu,“ dodalo MH. Aktuálne sa cena elektriny pohybuje na úrovni okolo 100 eur/MWh.
Podpora je taktiež limitovaná i rozsahovo - poskytnutá môže byť iba na zariadenia s celkovým inštalovaným výkonom do 220 megawattov. Súčasnú podporu VÚ KVET nie je podľa rezortu hospodárstva možné porovnávať s podporou pre obnoviteľné zdroje v roku 2009. V roku 2009 sa mal pomocou pevnej ceny elektriny podporiť cieľ zvýšenia podielu obnoviteľných zdrojov a podporovali sa premenlivé fotovoltické elektrárne s nepriaznivým vplyvom na sústavu. Aktuálna výzva podporuje formou súťaže obmedzený počet zdrojov, ktoré budú mať podľa MH na bezpečnosť sústavy, naopak, pozitívny vplyv a pomáhajú aj znižovať ceny tepla v daných lokalitách.
