Rezort hospodástva: 2,6 mil. ks antigénových testov príde do SR 7.1.

Bratislava 5. januára (TASR) - Platí, že dodávka 2,6 milióna kusov antigénových testov príde na Slovensko vo štvrtok 7. januára 2021. Potvrdila to pre TASR v utorok hovorkyňa Ministerstva hospodárstva (MH) SR Katarína Matejková. "Po doručení na Slovensko budú presunuté do skladov Správy štátnych hmotných rezerv SR, odkiaľ sa následne budú distribuovať," spresnila.



Podľa zverejnenej kúpnej zmluvy je predávajúcim firma Eurolab Lambda Trnava. Zmluvná jednotková cena testu je 4,95 eura s daňou z pridanej hodnoty (DPH). Celková cena 2,6 milióna testov dosiahne podľa zmluvy medzi MH SR a dodávateľom sumu 12,87 milióna eur vrátane DPH.



Rezort hospodárstva dostal úlohu obstarať v štyroch termínoch 16 miliónov antigénových testov podľa zadania Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR ešte 19. novembra. Namietal však nesúlad požiadaviek premiéra Igora Matoviča (OĽANO) so špecifikáciou ministerstva zdravotníctva. Správne zadanie dostalo MH SR podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) až 7. decembra.