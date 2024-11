Rezort: Informácie o dodávateľoch digitálnych dokladov sú utajované

Bratislava 10. novembra (TASR) - Informácie o dodávateľoch systému digitálnych dokladov sú podľa Ministerstva vnútra (MV) SR utajovanými skutočnosťami. Pre TASR to uviedol hovorca rezortu Matej Neumann. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) to kritizuje. Tento krok podľa poslanca Národnej rady (NR) SR Jána Hargaša (PS) vytvára priestor pre korupciu.



"Dôvodom ochrany týchto informácií je, že pri neoprávnenej manipulácii s nimi by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov štátneho orgánu, a tým k ujme na záujmoch Slovenskej republiky," uviedol Neumann.



Hargaš si myslí, že utajenie v tomto prípade nemá opodstatnenie, pretože názvy spoločností, ktoré dodávajú fyzické doklady, sú zverejnené. Transparentnosť je podľa neho aj prejavom rešpektu voči občanom Slovenska.



Ministerstvo vnútra doplnilo, že projekt bude stáť štátny rozpočet v roku 2025 vyše 7,2 milióna eur. Náklady na rok 2026 sú vo výške viac ako 9,5 milióna eur a pre rok 2027 je na projekt vyčlenených vyše 3,7 milióna eur.



Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v auguste uviedlo, že elektronické verzie základných dokladov ako občiansky či vodičský preukaz by občania mohli začať využívať najneskôr v roku 2026. Rezort vnútra plánuje spustiť testovaciu fázu systému na prelome rokov 2024 a 2025.