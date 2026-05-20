Rezort investícii: AI nemá vytláčať zamestnancov, pomôcť má memorandum
Autor TASR
Bratislava 20. mája (TASR) - Podporiť rozvoj digitálnych zručností, riadiť vplyvy umelej inteligencie (AI) na trh práce a zabezpečiť, aby technologický pokrok nebol na úkor zamestnanosti. To sú hlavné ciele Memoranda o spolupráci, ktoré v stredu podpísal minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý) s predsedom Technologického odborového zväzu Danielom Andráškom a podpredsedom Jurajom Martinským.
Memorandum vytvára rámec pre spoluprácu pri príprave a realizácii celonárodných aktivít zameraných na digitálnu transformáciu pracovísk, rozvoj zručností budúcnosti a adaptáciu trhu práce na zmeny spôsobené umelou inteligenciou. „Kľúčovým pilierom je Národný program re-skillingu, ktorého cieľom je pomôcť pracovníkom získať nové digitálne zručnosti a pripraviť ich na pracovné pozície vznikajúce v dôsledku automatizácie a technologického pokroku,“ informovalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.
Dôležitou súčasťou spolupráce je aj implementácia európskych pravidiel v oblasti umelej inteligencie a posilnenie tzv. AI governance, ktorá má zabezpečiť bezpečné, transparentné a zodpovedné využívanie nových technológií. Memorandum zároveň zavádza systematický monitoring trhu práce, ktorý umožní včas identifikovať sektory a profesie najviac ohrozené automatizáciou a pripraviť adekvátne opatrenia na udržanie zamestnanosti.
„Dnes robíme veľmi dôležitý krok v tom, ako Slovensko pristupuje k umelej inteligencii. AI už nie je budúcou témou, ale realitou, ktorá mení spôsob práce vo firmách aj vo verejnej správe. Umelá inteligencia je príležitosť, ktorá môže Slovensku priniesť vyššiu produktivitu a lepšie služby, ale len vtedy, ak ju budeme vedieť zodpovedne riadiť. Našou ambíciou je modernizovať krajinu bez toho, aby sme nechali niekoho pozadu,“ priblížil Migaľ.
„Centrá zdieľaných služieb zamestnávajú zhruba 42.000 zamestnancov a už dvadsať rokov sú pilierom našej ekonomiky. Teraz je tento sektor na rázcestí, pretože s nastupujúcou umelou inteligenciou bude mnoho pracovných miest v ohrození. Chceme sa pozrieť na týchto ohrozených zamestnancov a ponúknuť im možnosti rekvalifikácie. Tiež sa chceme rozprávať s firmami o tom, ako zabezpečiť, aby umelá inteligencia nielen zvýšila produktivitu a ziskovosť, ale aby z jej prínosov profitovali aj zamestnanci,“ konštatoval Andráško.
Významnú úlohu v implementácii memoranda budú zohrávať aj akademické inštitúcie, najmä Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave, Technická univerzita (TU) v Košiciach a Univerzita Komenského (UK) v Bratislave, ktoré prispejú odbornou a výskumnou kapacitou. MIRRI je koordinátorom digitálnej transformácie, ktorý prepája analytiku trhu práce, odborné kapacity a implementačné projekty do jedného funkčného rámca. Súčasťou memoranda je aj dôraz na flexibilné formy práce ako nástroj na udržanie zamestnanosti.
