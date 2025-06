Rezort investícií chce zlepšiť kyberbezpečnosť pre rozvoj AI

Bratislava 3. júna (TASR) - Jedným z hlavných cieľov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR je dosiahnuť uchopiteľné výsledky v oblasti digitalizácie, ktoré pomôžu verejnej správe. Dôležitá je taktiež otázka kybernetickej bezpečnosti, ktorá reaguje aj na aktuálny rozvoj umelej inteligencie (AI) a mala by naň reflektovať. Informoval o tom v utorok generálny riaditeľ sekcie kybernetickej bezpečnosti MIRRI SR Ervín Šimko na podujatí Jarná ITAPA.



„Nové vedenie ministerstva si zadefinovalo, že sa chce primárne zaoberať vecami, ktoré sú uchopiteľné, ktoré vieme dosiahnuť a do nich investovať. Pozvať do nich aj to máličko špecialistov na to, aby pretavili veci na výsledky a nielen mať vízie. Takže na to zameriavame,“ povedal Šimko. Zároveň priznal, že nedostatok špecialistov a ťažkopádne verejné obstarávanie môžu predstavovať problém.



Pripomenul, že jednou z priorít rezortu je zníženie byrokratickej záťaže. Ministerstvo si podľa neho pripravilo viacero projektov v rámci kybernetickej bezpečnosti a takých, ktoré by mali pomáhať verejnej správe zrýchliť a zefektívniť procesy. „Chceme sektor verejnej správy nastaviť na takej vízii v oblasti kybernetickej bezpečnosti, aby sme boli viac a viac odolnejší. Aj z pohľadu toho, že prinášame o chvíľku nové technológie, ako je umelá inteligencia,“ doplnil Šimko.



V rámci aktuálneho ročníka podujatia Jarná ITAPA vystúpil aj poverený vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Radim Dvořák. Priblížil, že aj vzhľadom na napredovanie umelej inteligencie by mal byť nový rozpočet Európskej únie v nasledujúcom období flexibilnejší. Vyššia flexibilita by tak mala pomôcť lepšie reagovať na zmeny aj v súvislosti s vývojom AI. Rozpočet by mal byť podľa neho zároveň jednoduchší a programy financovania by sa mali zjednotiť. To by malo zabezpečiť menej byrokracie a efektívnejšie čerpanie európskych fondov.