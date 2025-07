Rezort investícií dá 10 mil. eur do oblasti školstva či kultúry

Bratislava 18. júla (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR podpísalo ďalších desať zmlúv o nenávratnom finančnom príspevku v celkovej výške viac ako 10 miliónov eur. Podpora smeruje do oblastí školstva, kultúry, cestnej infraštruktúry a cestovného ruchu, pričom najväčšou investíciou je modernizácia dielní Strednej priemyselnej školy v Dubnici nad Váhom za 3,83 milióna eur. Informoval o tom v piatok rezort investícií.



„Každý jeden z týchto projektov znamená konkrétny prínos pre obyvateľov našich regiónov. Modernizácia škôl, obnova kultúrnych pamiatok či zlepšenie dopravnej infraštruktúry sú kľúčové pre kvalitnejší život a rozvoj našich miest a obcí. Sme radi, že môžeme podporiť takéto dôležité investície, ktoré zvyšujú komfort, bezpečnosť a dostupnosť služieb pre všetkých,“ uviedol minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ (nezávislý).



Okrem modernizácie a rekonštrukcie škôl dôjde aj k rekonštrukcii mosta ponad Hron pri železničnej stanici v Banskej Bystrici. Komplexne zrekonštruovaný bude aj Gvadányiho dom v Skalici, pričom celková výška tejto investície je 1,57 milióna eur. Tie by mali byť v rámci projektu investované do zastavenia degradácie tejto národnej kultúrnej pamiatky, zlepšenia podmienok pre kultúrne služby a rozvoja knižničnej činnosti.